Biélorussie: onze ans de prison pour la figure de l’opposition Maria Kolesnikova

Temps de lecture estimé : 3 minutes

La justice biélorusse a condamné ce lundi 6 septembre à onze ans de prison Maria Kolesnikova, grande figure de la contestation de l’été 2020, une sentence illustrant une fois encore une répression sans relâche de toute opposition au régime d’Alexandre Loukachenko, rapporte ce matin l’Agence France-Presse.

Maria Kolesnikova, 39 ans, a été reconnue coupable de «complot visant à s’emparer du pouvoir», d’«appels à des actions portant atteinte à la sécurité nationale» et de «création d’une formation extrémiste», selon le service de presse de Viktor Babaryko, un autre opposant emprisonné pour lequel elle avait travaillé.

Son coaccusé, l’avocat Maxime Znak, s’est vu infliger une peine de 10 ans d’emprisonnement.

Le procès des deux opposants, incarcérés depuis 11 mois, avait commencé début août et s’était tenu à huis clos, si bien que peu de détails ont filtré, d’autant que la plupart des médias indépendants, ONG et mouvements d’opposition ont subi une répression inlassable depuis des mois.

Les avocats de la défense avaient, par ailleurs, interdiction de parler sur le contenu du dossier.

Selon des images diffusées avant le verdict par des comptes sur la messagerie Telegram, Mme Kolesnikova, cheveux courts, portant du rouge à lèvres, était souriante à l’audience, enfermée avec M. Znak dans la cage de verre réservée aux accusés.

Menottée, elle a formé, à l’attention des quelques médias propouvoir autorisés, un cœur avec les mains, l’un des signes de ralliement de l’opposition.

Au début du procès, elle avait esquissé quelques pas de danse en signe de défiance au pouvoir de Loukachenko, aux commandes depuis 1994 et dont la réélection décriée en 2020 avait déclenché une contestation sans précédent.

La candidate de l’opposition à ce scrutin, Svetlana Tikhanovskaïa a réagi sur Twitter à ce verdict, demandant «la libération immédiate de Maria et Maxime». «Il s’agit de terroriser les Biélorusses qui sont opposés au régime», a-t-elle estimé.

The regime sentenced Maria Kalesnikava & Maksim Znak to 11 & 10 years in prison. We demand the immediate release of Maria & Maksim, who aren't guilty of anything. It's terror against Belarusians who dare to stand up to the regime. We won't stop until everybody is free in Belarus. pic.twitter.com/RbnefQzX0q