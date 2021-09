Écrasement d’un hélicoptère de la Marine: les cinq membres de l’équipage disparus déclarés morts

Temps de lecture estimé : 2 minutes

La Marine américaine a déclaré samedi le décès de cinq membres d’équipage portés disparus depuis qu’un hélicoptère de l’Escadron 8 d’hélicoptères de combat en mer de la Marine s’est abîmé mardi dans l’océan Pacifique, au large de la Californie, alors qu’il manœuvrait sur le pont du porte-avions USS Abraham Lincoln.

«La Marine déclare le décès des cinq membres d’équipage disparus dans l’écrasement de l’hélicoptère MH-60 », selon un communiqué. Les noms des marins n’ont pas encore été dévoilés jusqu’à ce que leurs plus proches parents aient été informés.

Un sixième membre d’équipage avait lui pu être sauvé.

Cette déclaration a été faite après plus de 72 heures d’efforts de sauvetage coordonnés et après de trois douzaines de vols de recherche et de sauvetage pour trouver l’épave, a déclaré samedi la flotte de la Marine américaine du Pacifique.

In accordance with Navy policy, the identities of the Sailors are being withheld for 24 hours following the notification of their next of kin. Our thoughts and prayers are with their families, friends and shipmates. More: https://t.co/ZyD163KlKj (2/2)