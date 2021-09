Élections 2021: Défense/Anciens combattants, des engagements conservateurs précis et concrets

Temps de lecture estimé : 8 minutes

Les Conservateurs canadiens semblent une fois encore plus susceptibles de séduire les membres de le communauté de la défense et les anciens combattants que leurs adversaires libéraux avec la section qui leur est consacrée dans la plateforme électorale conservatrice, plus liste d’épicerie que document d’orientation, mais qui plaira fort probablement davantage aux électeurs friands d’engagements précis et concrets, formulés dans un langage plus…martial.

La semaine dernière, en présentant ce que disait la plateforme électorale du Parti libéral du Canada, nous nous demandions si, plus de trente ans après le divorce entre les militaires et les libéraux à l’époque du premier ministre Chrétien, les troupes de Justin Trudeau en paieront encore le prix et, quoi qu’elles fassent ou disent, quoi qu’elles proposent, ne parviendront pas à séduire cette partie de l’électorat que constituent les militaires et ex-militaires.

Incontestablement, les libéraux traînent lorsqu’il s’agit de la défense et des vétérans des casseroles dont ils n’arrivent pas à se débarrasser.

Mais aujourd’hui, à la lecture du plan du Parti conservateur «pour défendre l’intérêt national et défendre nos anciens combattants», on ne peut s’empêcher de se faire la réflexion contraire: quoi qu’ils fassent ou disent, quoi qu’ils proposent, et quoi qu’il aient pu faire dans le passé, les conservateurs semblent parler un langage que comprennent et apprécient les militaires et connecter beaucoup mieux que leurs adversaires avec les membres de le communauté de la défense et les anciens combattants.

En écrivant d’entrée de jeu «Beaucoup trop souvent, nous tenons pour acquises notre paix, notre sécurité et notre prospérité. Nous

n’avons plus ce luxe aujourd’hui. Les conservateurs du Canada vont assurer que le Canada est préparé et capable de défendre nos intérêts nationaux et de protéger notre mode de vie.», ils rejoignent tout de suite et façon très efficace les militaires qui, et cela peut se comprendre, ne jouissent pas au Canada de la même compréhension et de la même dévotion que leurs collègues américains auprès de la population canadienne, un peu trop pacifiste à leur goût.

Quand ils écrivent «Les conservateurs du Canada vont doter le Canada d’un plan pour le monde dangereux dans lequel nous

vivons. Notre position défensive doit tenir compte des menaces grandissantes dans l’Arctique, le long de nos côtes, dans la mer, dans les airs et dans le cyberespace», cela est musique aux oreilles des hommes et femmes en uniformes qui déplorent depuis aussi longtemps que nous nous en souvenons que leurs concitoyens croient encore aux licornes et ne comprennent pas l’importance et le rôle des militaires.

Nul doute que les conservateurs, qui n’ont jamais lésiné sur la fanfare, savent parler aux militaires, mais, pour réaliser leurs promesses, non seulement devront-ils être élus, mais également, une fois au pouvoir, être capables de prendre des mesures qui pourraient être impopulaires auprès de la population canadienne qui, bien souvent, a démontré qu’elle préfère «le beurre au canon».

Et c’est ainsi que le chef des troupes conservatrices, lui qui fut ministre du gouvernement Harper qui a sabré dans les dépenses militaires lors de ces dernières années au pouvoir, obsédé qu’il était par l’atteinte du déficit zéro, entonne un chant presque patriotique propre à séduire l’électorat militaire qui aime bien ce genre de musique.

Les promesses pour la défense

Les conservateurs promettent, comme tous les partis, de mettre fin au harcèlement et à la discrimination et en faisant des FAC un meilleur lieu de travail.

° D’améliorer la participation des femmes, des peuples autochtones et des minorités visibles par un recrutement proactif au sein des communautés ;

° D’assurer aux militaires un environnement respectueux et professionnel, libre d’inconduite sexuelle et de discrimination ;

° D’exiger une enquête publique sur le harcèlement et la discrimination dans les Forces armées canadiennes et apporter des changements immédiats, notamment l’interdiction des commandants à avoir accès aux dossiers médicaux de leurs subalternes ;

° D’ordonner une enquête indépendante sur les inconduites sexuelles dans les Forces armées

canadiennes ;

° Adopter des politiques pour assurer que les futures plaintes sont faites à un organisme externe et indépendant de la chaîne de commandement ;

° Faire de l’ombudsman des FAC et du Ministère de la Défense nationale un fonctionnaire du Parlement indépendant.

Une promesse toutefois que ne font pas les autres partis et qui, si cela était encore nécessaire, montre chez les conservateurs une bien meilleure compréhension de la vie militaire que les autres partis qui n’ont pas pris la peine d’inclure cette importante promesse dans leur plateforme: les défis posés par les déploiements et les affectations.

• Relever les défis posés par les déploiements et les affectations :

° Comprendre la lourde pression posée par les opérations qui déchire des familles de militaires et mine la capacité de déploiement du Canada, déployant uniquement nos forces quand elles ont des missions claires et réalistes avec les ressources requises pour les réaliser;

° Prolonger les affectations quand c’est possible afin de permettre aux familles de s’installer ;

° Travailler avec les provinces pour aider à assurer que le déménagement entre les provinces est le plus aisé possible pour les familles de militaires.

• Traiter en priorité le recrutement et la rétention, notamment en mettant l’accent sur le perfectionnement et l’acquisition de compétences afin de permettre à ceux qui veulent continuer à servir de le faire.

• Travailler avec les gouvernements provinciaux pour élaborer une mesure législative exhaustive sur la protection au travail qui protège les réservistes qui quittent leur emploi pour être déployés, car la défense de ses voisins ne devrait pas entraîner la perte de son emploi.

Deux autres promesses qui tendent à démontrer que les conservateurs sont beaucoup plus et mieux branchés sur les besoins du monde militaire que leurs adversaires électoraux, le Programme de formation des officiers de la Force régulière (PFOR) et les qualifications Sceau rouge.

• Rétablir le Programme de formation des officiers de la Force régulière (PFOR) dans les universités civiles afin d’offrir des possibilités aux jeunes qui veulent servir leur pays.

• Harmoniser la formation commerciale dans les Forces armées aux qualifications Sceau rouge pour que le service militaire soit un incubateur de travailleurs qualifiés pouvant facilement faire une transition productive vers l’économie civile.

Lorsqu’il s’agit de défendre notre souveraineté dans l’Arctique, les conservateurs se font beaucoup précis que leurs adversaires dans cette élection, ce qui ne sera sans doute pas pour déplaire aux militaires qui aiment les engagements concrets et précis.

• Augmenter le nombre de Rangers canadiens et leur mandat, tout en investissant dans leur

équipement et leur formation (ce que veulent aussi les libéraux, mais ils n’en parlent pas sur leur plateforme électorale)

• Remettre à neuf les emplacements d’opérations avancés de l’Aviation Royale canadienne etpermettre aux autorités aéroportuaires civiles d’utiliser les pistes ou de construire des pistes voisines.

• Terminer l’installation navale de Nanisivik sur l’île de Baffin et développer une nouvelle base navale arctique à Churchill, au Manitoba, qui rendra l’Arctique plus accessible à la Marine toute l’année et permettra l’exploitation conjointe de ces ports avec les communautés locales.

• Déployer de nouveaux véhicules autonomes pour les opérations de surveillance aérienne et maritime dans l’Arctique dans le cadre d’une nouvelle stratégie sur la souveraineté, la dissuasion et la détection, Bagotville étant le site principal de l’aéronef télépiloté du gouvernement du Canada.

• Élargir la Constellation RADARSAT et lancer plus de satellites en orbite basse pour les télécommunications et la défense dans l’Arctique.

Et, dans leur plan pour défendre l’intérêt national, les conservateurs tape sur le clou du pourcentage du PIB consacré aux dépenses pour la défense, un objectif que partagent presque tous les militaires. Les conservateurs du Canada s’engagent à renouveler l’engagement du Canada envers l’OTAN en:

• Augmentant les dépenses pour la défense nationale afin de nous rapprocher de l’objectif de 2 %.

• Élargissant la contribution du Canada aux patrouilles aériennes dans la mer Baltique et à la

présence avancée renforcée en Lettonie de l’OTAN.

• Intensifiant l’opération UNIFIER, la mission de formation militaire et de création de capacité militaire des Forces armées canadiennes en Ukraine, fournissant à l’Ukraine des armes létales et l’imagerie RADARSAT.

• Créant un Centre d’excellence de l’OTAN pour la défense de l’Arctique au Centre de formation de la BFC de Resolute Bay afin d’améliorer la coopération et l’interopérabilité avec nos alliés.

• Assurant la participation canadienne active aux missions de formation et aux Centres d’excellence de l’OTAN dans les domaines de la cybersécurité, des communications stratégiques et de la sécurité énergétique.

Et bien sûr, les conservateurs du Canada s’engagent à simplifier l’approvisionnement militaire et, ne reculant pas devant l’hyperbole, s’engagent à accélérer l’acquisition du matériel militaire dont les Forces armées canadiennes ont «désespérément» besoin. Ils proposent maintenant de nommer un ministre de l’Approvisionnement de la défense qui aura un réel pouvoir décisionnel et s’engagent dans leur plateforme électorale, à traiter en priorité les approvisionnements dont on a tant et tant parlé dans les médias.

• Accélérer la sélection d’un nouveau chasseur pour remplacer nos vieux CF-18 par l’intermédiaire du concours ouvert actuel, et mettre la nouvelle flotte de chasseurs en service le plus rapidement

possible.

• Maintenir les engagements envers la Stratégie nationale de construction navale en allant de l’avant avec les navires de combat de surface, les brise-glace, les navires de soutien interarmées et les vaisseaux de la Garde côtière canadienne.

• Dans l’attente de la finition des deux navires de soutien interarmées, commander le navire Obelix au Chantier Davie afin de complémenter le navire Asterix et faire du chantier Davie un participant à part entière de la Stratégie nationale de construction navale.

• Entreprendre le processus de remplacement des vieux sous-marins de classe Victoria.

• Fournir deux brise-glace lourds armés à la Marine royale canadienne afin de contribuer aux efforts pour « posséder notre Nord » face à l’intensification des activités de la Russie et de la Chine dans l’Arctique.

Jusqu’ici, des engagements précis, concrets, formulés de façon simple, dans un langage qui va sans aucun doute plaire aux militaires, même à ceux qui ne sont pas nécessairement des électeurs conservateurs. Ce parti, dirigé par un diplômé du Collège militaire royal du Canada en 1995, ex-officier au sein de l’Aviation royale canadienne. et qui fut ministre des Anciens combttants dans le cabnet Harper, sait parler aux militaires.

Les anciens combattants

Encore une fois, contrairement aux libéraux, le premier ministre Trudeau en tête, qui ont souvent eu des phrases malheureuses, les conservateurs choisissent les bons mots: «Il existe une confiance sacrée entre les Canadiens et les courageux soldats, marins et aviateurs qui font passer le service avant tout. Pour nos anciens combattants, servir signifie traiter la sécurité et le bien-être de la nation en priorité. Ça signifie des familles laissées seules et, trop souvent, des blessures ou la mort. Nous devons à nos militaires de reconnaître et de remplir notre obligation – notre promesse de prendre soin d’eux s’ils sont blessés au service de notre pays et de les aider, eux et leurs familles, à faire la transition vers la vie civile quand leur service est terminé.»

Et encore une fois, les conservateurs d’aujourd’hui attaquent là où ça fait mal.

En 2005, les libéraux avaient remplacé les pensions d’invalidité à vie pour les anciens combattants dont l’invalidité est lié à leur service par des montants forfaitaires uniques. Puis, en 2011, les conservateurs ont permis aux anciens combattants de choisir entre recevoir la somme globale en une fois ou la répartir dans le temps, et ce n’est qu’en 2017 que les libéraux rétablissent finalement la pension à vie à compter d’avril 2019 pour les vétérans dont l’invalidité est liée au service, tout particulièrement les plus gravement handicapés qui ont des entraves à la réinsertion dans la vie civile après le service.

«Justin Trudeau a été élu en promettant de rétablir les pensions des vétérans et d’améliorer leurs prestations. Il ne l’a pas fait. Après avoir fait cyniquement appel à eux, il a tourné le dos à nos citoyens les plus dévoués».

Ils s’engagent donc à:

• Mettre fin au gâchis créé par deux régimes de prestations – les Forces armées canadiennes (FAC) et le ministère des Anciens Combattants (ACC) – qui ne travaillent pas ensemble et les remplacer par un seul régime de prestations simplifié, de l’engagement au service, jusqu’à la retraite.

• Assurer la sécurité financière et soutenir la transition des vétérans blessés et de leurs familles.

• Simplifier le règlement des prestations et établir des objectifs de rendement pour que le régime

de prestations soit axé sur l’aide aux vétérans, et non pas sur des procédures obsolètes.

• Permettre aux vétérans et à leurs familles de choisir leurs soins et leur réhabilitation.

• Mettre l’accent sur les soins, la compassion et le respect dans tous les aspects des services aux

anciens combattants.

• Assurer que le régime de prestations est axé non seulement sur l’indemnisation, mais sur l’aide aux vétérans pour qu’ils réussissent une carrière gratifiante par l’intermédiaire de partenariats avec des universités, des collèges et des entreprises.

Si l’art de gouverner est de savoir mettre en place les bonnes mesures, pour en arriver là, il faut d’abord être élu et, pour être élu. savoir emporter l’adhésion d’un grand nombre d’électeurs à ce qu’on propose. Il y a fort à parier que ce que proposent ici les conservateurs plaira aux militaires et ex-militaires. Quant aux autres, on sait que peu, très peu de nos concitoyens prendront la peine de lire cette section de la plateforme électorale consacrée à la défense et aux anciens combattants. Les conservateurs n’avaient donc rien à perdre à s’exprimer sur ces questions en ayant en tête les hommes et les femmes qui portent ou ont porté l’uniforme et dont le vote leur est nécessaire.

