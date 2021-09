Entraînement à l’extérieur de la BFC Valcartier du 7 au 21 septembre 2021

Temps de lecture estimé : < 1 minute

L’Armée canadienne mènera des activités d’entraînement à petite échelle au sein de plusieurs communautés à l’extérieur de la Base Valcartier du 7 au 21 septembre 2021, dans le cadre de nos efforts continus pour assurer l’excellence professionnelle, nous avise le lieutenant Daniel Alejandro Pineda Revelo du Service des Affaires publiques de la 2e Division du Canada et de la Force opérationnelle interarmées (Est)

Cet entraînement, indique le lieutenant Pineda Revelo, touchera plusieurs communautés à l’extérieur de la base. Il se déroulera proche des communautés de L’Isle-aux-Coudres, de l’aéroport de Neuville, de l’aéroport de Pintendre, de la station touristique Duchesnay et du lac St-Joseph, ainsi que la Citadelle de Québec.

Pendant cet exercice, de petits groupes de militaires mèneront des activités d’insertion et extraction héliportées ainsi que des patrouilles, avec le soutien de l’équipement de la Marine royale canadienne et des hélicoptères de l’Aviation royale canadienne, comme le CH-146 Griffon et le CH-147 Chinook. Des armes et de la munition à blanc seront transportées, mais ne seront pas utilisées.

Cet entraînement, précise le lieutenant, ne présente aucun risque pour la sécurité publique et est essentiel pour former des soldats professionnels bien entraînés au sein de l’Armée canadienne. Nous tenons à remercier le public pour son soutien continu aux Forces armées canadiennes.