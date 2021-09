Floride: un ancien tireur d’élite des Marines tue 4 personnes dans une fusillade, dont un nourrisson

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Un ancien tireur d’élite de l’armée américaine s’est livré à une fusillade dans le centre de la Floride, tuant quatre personnes, dont un nourrisson dans les bras de sa mère, ont indiqué dimanche les autorités.

Le suspect, identifié comme étant Bryan Riley, a tué un homme de 40 ans, une femme de 33 ans et son fils de 3 mois ainsi que la grand-mère de l’enfant, âgée de 62 ans, dans une zone résidentielle du comté de Polk, en Floride, a déclaré le shérif du comté, Grady Judd.

Bryan Riley, 33 ans, qui portait un gilet pare-balles complet, a également blessé une fillette de 11 ans avant de se rendre à la police après une intense fusillade, selon le shérif.

Vétéran des guerres en Irak et en Afghanistan, l’homme a déclaré à la police qu’il était un « survivaliste » et qu’il avait pris de la méthamphétamine.

Le suspect a également dit à la police, sans expliciter, « vous savez pourquoi j’ai fait ça », selon une déclaration de Grady Judd publiée sur les réseaux sociaux.

Blessé lors de la fusillade, l’ancien tireur d’élite a été transporté d’urgence dans un hôpital local, où il a de nouveau tenté d’attaquer les policiers et a dû être mis sous sédatif.

Après avoir reçu une aide médicale, il a été transféré dans une prison locale. Le motif de l’attaque n’était pas clair dans l’immédiat, a déclaré le shérif Judd. Une enquête est en cours. Le vétéran comparaîtra en cours ce matin, accusé, notamment, de meurtre au 1er degré et tentative de meurtre au 1er degré.

Here is the official Polk County Jail mugshot for quadruple homicide suspect 33 yo Bryan Riley, and his charges as listed on the affidavit. He has been booked onto the Polk County Jail and will have a first appearance hearing on Monday, Sept 6th, at 9 am. https://t.co/k2ZtUtfDEh pic.twitter.com/pPEKDNcbdJ