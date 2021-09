Grand défilé taliban à Kandahar dans des appareils militaires américains

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les talibans ont fait défiler mercredi du matériel militaire donné par les États-Unis au précédent gouvernement afghan vaincu après 20 ans de guerre, dont peut-être un hélicoptère, à Kandahar, berceau spirituel du mouvement islamiste, rapporte l’AFP.

Une longue file de Humvees, des véhicules tout terrain américains, a circulé au ralenti sur une grande route à l’extérieur de la deuxième plus grande ville d’Afghanistan. Nombre d’entre eux portaient des drapeaux talibans blancs et noirs attachés à leur antenne.

Des combattants étaient assis aux commandes de camions utilisés par les forces américaines, de l’OTAN et afghanes au cours des 20 ans de conflit, tandis que d’autres montaient sur ces véhicules à Ayno Maina, en périphérie de Kandahar.

American Humvees and Taliban parade in Kandahar province. #Afganistan #PanjshirValley #Panjshir #AfganistanWomen pic.twitter.com/BdPjEE227m

Au moins un hélicoptère Blackhawk a été vu en vol au-dessus de la ville, ce qui laisse penser qu’un ancien pilote de l’armée afghane est aux commandes.

Kandahar∣New Afghan Govt and the people are celebrating the day of independence.

دمجاهدینو هوايې ځواک په #کندهار @Hasansaleh070 pic.twitter.com/zSpASbLeLb