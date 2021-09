La Corée du Nord tire 2 missiles balistiques vers la mer du Japon pendant que le Sud réussit un tir depuis un sous-marin

By

Dans ce qui ressemble à une véritable course à l’armement, la Corée du Nord a tiré ce mercredi deux missiles balistiques de courte portée vers la mer de l’Est (mer du Japon) a fait savoir par voie de communiqué le Comité des chefs d’état-major interarmées (JCS) de la Corée du Sud, deux jours après l’annonce par Pyongyang de tirs d’essai réussis d’un nouveau «missile de croisière longue portée», rapporte l’agence sud-coréenne Yonhap, alors qu’au même moment, la Corée du Sud réussit un tir d’essai de missile balistique depuis un sous-marin.

Les missiles ont été lancés depuis le comté central de Yangdok à 12h34 et 12h39 et ont volé sur une distance d’environ 800 kilomètres et atteint une altitude d’environ 60 km, dit le communiqué. «Les autorités de renseignement sud-coréennes et américaines sont en train d’analyser minutieusement les détails pour (pouvoir donner) des informations additionnelles», a déclaré le Comité des chefs d’état-major interarmées sud-coréen, ajoutant «Notre armée se tient prête à toute éventualité en étroite coopération avec les Etats-Unis.»

Cette information intervient au surlendemain, de l’annonce par l’agence officielle nord-coréenne KCNA de tirs d’essai d’un nouveau «missile de croisière longue portée» au cours du week-end, évoquant des «armes stratégiques de grande importance» et continuant ainsi d’augmenter les tensions.

Le quotidien officiel nord-coréen Rodong Sinmun a publié lundi des photos montrant un missile sortant comme une boule de feu de l’un des cinq tubes d’un véhicule de lancement ainsi qu’un missile effectuant un vol à l’horizontale.

Ces missiles de croisière longue portée, s’il est confirmé que le pays les possède, représenteraient une avancée technologique pour la Corée du Nord, selon les analystes.

Ils seraient ainsi plus difficiles à intercepter et constitueraient une véritable menace pour la Corée du Sud et le Japon, deux alliés des États-Unis.

Les missiles tirés ce week-end ont parcouru 1500 kilomètres, lors de trajectoires de vol de deux heures, traçant des huit, au-dessus de la Corée du Nord et de ses eaux territoriales pour atteindre leurs cibles, selon l’agence officielle KCNA.

Plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies interdisent à la Corée du Nord la poursuite de ses programmes d’armements nucléaires et de missiles balistiques. Mais Pyongyang n’est toutefois pas soumis à une interdiction de développer des missiles de croisière.

Bien que frappé par de multiples sanctions internationales, ce pays a rapidement développé ces dernières années ses capacités militaires sous la direction de Kim Jong-un.

La Corée du Nord a procédé à plusieurs essais nucléaires et testé avec succès des missiles balistiques capables d’atteindre les États-Unis.

Au même moment, la Corée du Sud réussit, elle, un tir d’essai de missile balistique depuis un sous-marin.

La Corée du Sud est devenue le septième pays au monde à avoir des missiles mer-sol balistiques stratégiques (MSBS) alors qu’elle a réussi un tir d’essai depuis un sous-marin, a annoncé ce mercredi la présidence sud-coréenne. Le président Moon Jae-in a assisté au tir dans un centre de test de l’Agence pour le développement de la défense (ADD) quelques heures après que le Nord a tiré les deux missiles balistiques vers la mer du Japon, rapporte Yonhap.

(2e LD) La Corée du Sud réussit un tir d’essai de missile balistique depuis un sous-marin https://t.co/aNrfkZ6CwE — Agence Presse Yonhap (@Yonhapfr) September 15, 2021

Le missiles mer-sol balistiques stratégiques a été tiré depuis le sous-marin de 3.000 tonnes Dosan Ahn Chang-ho au centre à Anheung de l’ADD, dans la province du Chungcheong du Sud. Il a volé sur la distance prévue et a frappé avec précision la cible, indique la présidence sud-coréenne, ajoutant que «Posséder un MSBS est très significatif en termes de garantie de dissuasion contre les menaces omnidirectionnelles et il devrait jouer un grand rôle dans la défense nationale autonome et l’établissement de la paix sur la péninsule coréenne à l’avenir».

Toujours selon la présidence sud-coréenne, à l’heure actuelle, seulement six pays possèdent des missiles mer-sol balistiques stratégiques qui ont une haute valeur stratégique et sont difficiles à développer, la France, les Etats-Unis, la Russie, la Chine, l’Angleterre et l’Inde.

Par ailleurs, l’Agence pour le développement de la défense sud-coréenne a également réussi un test de séparation d’un missile air-sol à longue portée qui équipera l’avion de combat de la prochaine génération KF-21 que la Corée du Sud développe actuellement avec ses propres technologies, a également annoncé la présidence sud-coréenne.

*Avec AFP