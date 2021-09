La menace terroriste est «réelle et durable», prévient le chef du renseignement britannique

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le chef du renseignement intérieur britannique, Ken McCallum, a déclaré ce vendredi que la menace terroriste restait «réelle et durable» au Royaume-Uni et que la reprise de pouvoir des talibans en Afghanistan avait pu «enhardir» les extrémistes dans le pays.

Le patron du MI5 a déclaré à la BBC que son organisation avait, avec la collaboration de la police, «déjoué 31 projets d’attentats à un stade avancé en Grande-Bretagne» ces quatre dernières années avec «principalement des projets islamistes», mais aussi un «nombre croissant» de projets d’attaques venant de l’extrême droite.

McCallum a ajouté que six projets d’attentats avaient été déjoués ces deux dernières années, qui couvrent la période de la pandémie de coronavirus.

The biggest threat to life is terrorism. But the Director General of MI5, Ken McCallum, says we also face increased threats to our way of life from right-wing extremism and state-sponsored espionage #R4Todayhttps://t.co/AKt088Rsq5 pic.twitter.com/PPFls1D25l — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) September 10, 2021

«Donc, la menace terroriste pour le Royaume-Uni, je suis désolé de le dire, est une chose réelle et durable», a-t-il résumé, à la veille de la commémoration des 20 ans des attaques de l’organisation djihadiste Al-Qaïda contre le World Trade Center à New York, les attentats les plus meurtriers de l’Histoire.

Interrogé sur le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan le mois dernier, le directeur général du MI5 a estimé que cela avait probablement «enhardi» les extrémistes.

"There's no doubt that events in Afghanistan will have heartened and emboldened extremist groups".



The Director General of MI5, Ken McCallum, tells @MishalHusain the threat to the UK remains substantial.#R4Todayhttps://t.co/nmS1IS5WXw pic.twitter.com/Um7kBGGRn5 — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) September 10, 2021

McCallum a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 que les actes terroristes à plus petite échelle commis par ceux déjà au Royaume-Uni constituaient le plus grand nombre de menaces auxquelles le MI5 est confronté.

Le groupe armé État islamique a « réussi à faire quelque chose qu’Al-Qaïda n’a pas fait » en inspirant de nombreuses personnes à tenter des actes de terrorisme à plus petite échelle, a-t-il expliqué et «Il ne fait aucun doute que les évènements en Afghanistan auront encouragé et enhardi certains de ces extrémistes, et rester vigilant à ce genre de risque, ainsi qu’à d’autres menaces, est ce sur quoi mon organisation se concentre», a-t-il déclaré.

La menace terroriste ne change pas «du jour au lendemain», a-t-il estimé mais il peut y avoir un «coup de pouce au moral des extrémistes déjà présents ici ou dans d’autres pays».

De plus, «Nous devons être vigilants à la fois face à l’augmentation du terrorisme inspiré qui est devenu une véritable tendance à laquelle nous devons faire face au cours des cinq à dix dernières années, ainsi qu’à la recrudescence potentielle des complots dirigés par Al-Qaïda.»

Car il existe toujours un risque d’augmentation des complots plus importants dirigés par des groupes terroristes comme al-Qaïda, a-t-il averti.

«La grande préoccupation provenant d’Afghanistan, parallèlement à l’effet d’inspiration immédiat, est le risque que les terroristes se reconstituent et nous posent à nouveau davantage de complots bien développés et sophistiqués du type de celui auquel nous avons été confrontés le 11 septembre et les années suivantes », a dit le chef du renseignement intérieur britannique.

Pour sa part, l’ancien chef d’état-major de la défense britannique, le général Lord Richards, a déclaré aujourd’hui à la chaîne radiophonique britannique d’information continue LBC News qu’il pensait que nous étions plus proches d’un «autre 11 septembre» après le retrait des États-Unis et du Royaume-Uni d’Afghanistan.

«Je crains que les talibans et certains groupes djihadistes extrémistes ne soient, quoi qu’ils en disent ,’dans la poche les uns des autres’» a-t-il déclaré à la chaîne radiophonique «Les comptes seront réglés, les dettes devront être remboursées et il y aura un espace non gouverné ouvert en Afghanistan que ces groupes exploiteront et la capacité des talibans à les gérer réellement sera minime.»

