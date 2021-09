Le 11 septembre et la guerre au terrorisme

Temps de lecture estimé : 4 minutes

Le 11 septembre 2001, il y a maintenant 20 ans, les terroristes d’Al-Qaïda ont précipités des avions contre les tours jumelles du World Trade Center à New-York, faisant près de 3,000 morts et changeant l’Histoire des États-Unis et du monde, en lutte depuis contre le terrorisme.

Cet anniversaire intervient peu après la fin de la guerre menée par les États-Unis en Afghanistan, lancée il y a une vingtaine d’années pour extirper al-Qaïda, qui a perpétré les attentats du 11 septembre.

Le président américain Joe Biden commémorera aujourd’hui samedi le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre contre les États-Unis en visitant chacun des sites où des avions détournés se sont écrasés en 2001, cherchant à honorer les victimes du pire attentat terroriste de l’histoire.

Biden commencera la journée à New York, où il assistera à une cérémonie à 8h30 HAE sur le site où se trouvaient autrefois les tours jumelles du World Trade Center avant que des avions ne frappent les deux bâtiments et les fassent s’effondrer.

Ensuite, il se rendra à Shanksville, en Pennsylvanie, où le vol United 93 s’est écrasé dans un champ après que des passagers ont réussi à prendre le dessus sur les pirates de l’air et empêché une autre cible d’être touchée.

Enfin, Biden retournera dans la région de Washington pour se rendre le Pentagone, le symbole de la puissance militaire américaine qui a été un autre par des avions qui ont été utilisés comme missiles ce jour-là.

Le retrait par Biden des troupes américaines en août, des mois après une date limite encore plus hâtive fixée par son prédécesseur républicain, Donald Trump, la chute rapide du gouvernement soutenu par les Américains, le retour des talibans au pouvoir et le chaos qui s’ensuivit ont suscité les critiques des membres des deux partis politiques américains.

Biden ne devrait prononcer aucune allocution sur aucun des sites, mais il a publié vendredi une vidéo pour exprimer ses condoléances aux proches des victimes et appeler les Américains à l’unité, «notre plus grande force».

On the eve of the 20th anniversary of the horrific 9/11 attacks, President Biden honors the lives of those we lost and highlights how even at our most vulnerable – unity is our greatest strength.pic.twitter.com/TdVhw9TVpb — The White House (@WhiteHouse) September 10, 2021

Les présidents américains se rendent souvent sur l’un des trois sites des attentats à l’occasion de l’anniversaire du 11 septembre, mais il est inhabituel de se rendre sur les trois le même jour, notent les médias aujourd’hui.

«Le président a estimé qu’il était important de visiter chacun de ces trois sites pour commémorer les vies perdues, les sacrifices consentis un jour qui a touché des millions de personnes à travers le pays, mais certainement de nombreuses personnes dans ces communautés » a expliqué la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki. vendredi.

Pendant ce temps, ce matin au Pentagone, le drapeau américain a été déployé au lever du soleil sur le côté ouest du Pentagone près du mémorial du 11 septembre en l’honneur des personnes tuées lors de l’attaque terroriste. Le déploiement du drapeau marque le 20e anniversaire et sera suivi de cérémonies privées et publiques.

LIVE: The U.S. flag is unfurled at sunrise on the west side of the Pentagon near the 9/11 Memorial in honor of those killed in the terrorist attack. The flag unfurling marks the 20th anniversary and is followed by private and public ceremonies. https://t.co/1s4ZF6TCGT — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) September 11, 2021

La guerre au terrorisme, une guerre sans fin

Mais, vingt ans après les attentats terroristes de septembre 2001, la guerre contre le terrorisme ne montre aucun signe de ralentissement.

Alors qu’on tire le rideau sur l’Afghanistan, la C.I.A. agrandit discrètement une base secrète au fond du Sahara, à partir de laquelle elle effectue des vols de drones pour surveiller les militants d’Al-Qaïda et de l’État islamique en Libye, ainsi que des extrémistes au Niger, au Tchad et au Mali, écrit aujourd’hui le New York Times. Le commandement militaire de l’Afrique a repris les frappes de drones contre les Shebab, un groupe lié à Qaïda en Somalie. Et Pentagone envisage de renvoyer des dizaines d’entraîneurs des forces spéciales en Somalie pour aider les troupes locales à combattre les militants.

À Kaboul même, la frappe de drone sur des hommes soupçonnés d’être des militants de l’État islamique qui ciblaient l’aéroport préfigure l’avenir d’opérations militaires là-bas, écrit le journal-phare américain. L’attaque, que le Pentagone a qualifiée de « frappe juste » pour éviter un autre attentat-suicide meurtrier, a mis en évidence les capacités «over the horizon» (au-delà de l’horizon) de l’Amérique, les capacités de frapper de l’extérieur sans avoir à maintenir une présence militaire dans le pays.

L’anniversaire des attentats du 11 septembre nous rappelle aussi que la guerre au terrorisme se continue.

Le bilan de cette guerre est obscurci par les échecs en Afghanistan et en Irak où les États-Unis sont allés au-delà des tactiques de lutte contre le terrorisme pour un projet plus ambitieux visant à transformer des sociétés tribales fracturées en démocraties à l’américaine, note le New York Times.

«20 ans après les attaques terroristes du 11 sep, nous commémorons les victimes et nous réfléchissons à notre héritage militaire, fait d’honneur, de courage et de sacrifice, alors que nous approchons un monde de plus en plus dangereux où ces vertus continueront d’être nécessaires.», a écrit pour sas part le chef d’état-major canadien de la Défense par intérim, le général Wayne Eyre, dans un message aux militaires canadiens.

«Si l’Afghanistan a été l’objectif initiale et principal, l’appel au service s’est élargi pour faire face à la méchanceté des organisations violentes extrémistes internationales et aider à renforcer la stabilité et les capacités régionales»

20 ans après les attaques terroristes du 11 sep, nous commémorons les victimes et nous réfléchissons à notre héritage militaire, fait d'honneur, de courage et de sacrifice, alors que nous approchons un monde de plus en plus dangereux où ces vertus continueront d’être nécessaires. pic.twitter.com/9TgIR3WvP6 — General / Général Wayne Eyre (@CDS_Canada_CEMD) September 11, 2021

La guerre contre le terrorisme, menée en grande partie secrètement, qui implique de plus en plus des partenaires, se déroule donc plutôt maintenant dans des endroits éloignés comme le Sahel ou la Corne de l’Afrique. Les pertes américaines, pour la plupart, y sont limitées. Et le succès ne se mesure par la prise d’une capitale ou la destruction d’une armée ennemie, mais par le démantèlement des groupes terroristes avant qu’ils n’aient une chance de frapper l’Amérique ou ses intérêts à l’étranger comme les ambassades et les bases militaires.

Et à cet égard, elle a été jusqu’ici un succès.