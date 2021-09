Le gouvernement taliban ne représente pas tous les Afghans, déplore l’Iran

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le gouvernement formé par les talibans à Kaboul n’est pas représentatif de tous les Afghans, a déploré lundi l’Iran, pays inquiet des retombées du conflit en Afghanistan voisin qui avait appelé «toutes les parties» à négocier un gouvernement «représentatif de la diversité» du pays.

Le gouvernement intérimaire afghan «n’est certainement pas le gouvernement inclusif que la communauté internationale et la République islamique d’Iran attendent», a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, lors d’une conférence de presse à Téhéran.

#Afghanistan does need an inclusive government to ensure peace and stability, #Iranian Foreign Ministry Spokesperson Saeed Khatibzadeh said, cautioning that a minority government won’t be able to guarantee maximum cooperation in the long runhttps://t.co/ervT8lN3AV pic.twitter.com/OJcVXW1rTs