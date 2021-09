Le manque «d’autonomie stratégique» révélée par l’Afghanistan pousse l’UE à réaliser son projet de force militaire

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Les ministres de la Défense de l’UE ont discuté jeudi de la création d’une force de réaction rapide européenne, après que le retrait américain d’Afghanistan a souligné les carences militaires du Vieux Continent, rapporte aujourd’hui l’Agence France-Presse.

Les appels se sont multipliés ces derniers jours pour que le bloc de 27 pays développe sa capacité de défense commune afin de répondre rapidement aux crises. Les scènes de chaos à l’aéroport de Kaboul qui ont suivi la prise du pouvoir par les talibans et la dépendance des Européens pour l’évacuation de leurs ressortissants à l’égard des États-Unis ont suscité une prise de conscience.

«L’Afghanistan a démontré que nos déficiences en matière d’autonomie stratégique ont un coût et que la seule manière de progresser est de combiner nos forces et de renforcer non seulement nos capacités, mais aussi notre volonté d’agir», a déclaré le chef de la diplomatie européenne et vice-président de la Commission européenne, Josep Borrell, à l’issue d’une réunion au château de Brdo (nord de la Slovénie).

«Si nous voulons être en mesure d’agir de façon autonome et ne pas être dépendants de choix faits par d’autres, fussent-ils nos amis et alliés, alors nous devons développer nos propres capacités», a-t-il ajouté, en martelant qu’il n’y avait «pas d’alternative».

«Cela signifie élever le niveau de préparation par le biais d’entraînements et d’exercices militaires conjoints, établir de nouveaux outils comme cette force d’entrée [initiale] qui sera discutée sur la boussole stratégique qui sera présentée au Conseil des ministres de la défense de novembre – cela nous aurait aidé à fournir un périmètre de sécurité pour l’évacuation des citoyens de l’Union européenne à Kaboul, renforcer davantage nos capacités de commandement et de contrôle militaires et combler les lacunes en matière de capacités grâce à des projets conjoints au sein de la PESCO et du Fonds européen de défense.», a expliqué le Haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et les politiques de Sécurité.

«Nous voyons clairement que ce qui s’est passé en Afghanistan sera exploité par des acteurs anti-occidentaux et c’est pourquoi nous devons intensifier notre approche intégrée, combinant les efforts militaires, civils, de développement et diplomatiques.», a ajouté Josep Borell.

Les ministres européens ont donc examiné jeudi une proposition — présentée en mai — visant à mettre sur pied une force de 5000 hommes dans le cadre d’une révision de la stratégie de défense de l’UE.

Le chef de la diplomatie européenne espère maintenant obtenir un feu vert des États membres lors d’une nouvelle réunion consacrée à la défense le 16 novembre.

Discussing consequences of events in Afghanistan and lessons learnt for EU operational engagement, one thing is clear: we need to increase our capacity to act autonomously when and where necessary. https://t.co/rweRaUstPT pic.twitter.com/6Z3uZ1pYEV — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 2, 2021

Washington ouvert à une telle force

De sérieux doutes subsistent sur la capacité des Européens à faire aboutir un tel projet, l’UE n’ayant jamais été en mesure d’utiliser un système de «groupements tactiques» mis en place en 2007, mais qui requiert l’unanimité des États pour être activé.

Interrogé sur la création d’une nouvelle force militaire européenne, Josep Borrell a défendu «quelque chose de plus opérationnel», après l’échec des groupements tactiques.

Le ministre slovène de la Défense, Matej Tonin, dont le pays assure la présidence tournante de l’UE, a appelé à la création d’un nouveau système qui permettrait d’envoyer des troupes de «pays volontaires» au nom des Vingt-Sept si une majorité d’États membres l’acceptaient, au lieu de l’unanimité requise pour les groupements tactiques.

La leçon de l’Afghanistan, c’est que «nous devons devenir plus autonomes en tant qu’Européens et être en mesure d’agir de manière plus indépendante», a estimé son homologue allemande, Annegret Kramp-Karrenbauer. Mais, a-t-elle souligné, «il est très important que nous n’agissions pas comme une alternative à l’OTAN et aux Américains».

Elle a semblé prendre ses distances avec la proposition de force de réaction rapide européenne, en affirmant sur Twitter que «des coalitions de pays volontaires» pourraient permettre de gérer de futures crises.

A Washington, le gouvernement de Joe Biden s’est montré ouvert à une telle force.

«Nous continuons de penser qu’une Europe plus forte et plus prête à agir est dans notre intérêt aussi», a dit le porte-parole de la diplomatie américaine Ned Price, tout en plaidant pour que l’Union européenne et l’OTAN se coordonnent pour «éviter les doublons et ne pas gaspiller des ressources déjà rares».

Pour le ministre letton Artis Pabriks, le bloc doit montrer qu’il a la «volonté politique» d’utiliser une éventuelle force européenne. «Nous essayons de faire des plans énormes sur la défense commune de l’UE, mais les groupes de combat existent depuis une décennie. Les avons-nous déjà utilisés ?», a-t-il interrogé.

L’UE est divisée depuis des années sur le rôle qu’elle devrait jouer en matière de défense, notamment en raison des fortes réticences des pays de l’Est, très attachés au parapluie de l’OTAN et à la protection américaine face à Moscou. Les discussions ont été relancées après la sortie du Royaume-Uni, fermement opposé à la perspective d’une armée européenne.

La volonté américaine de se retirer de certains théâtres d’opérations a aussi joué son rôle. Joe Biden «est le troisième président américain consécutif à nous avertir du désengagement des États-Unis», a souligné le chef de la diplomatie européenne.

*Avec AFP