Les 20 ans du 11-Septembre: «L’unité est notre plus grande force», déclare Joe Biden

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Joe Biden a appelé vendredi les Américains à l’unité, «notre plus grande force», dans un message vidéo publié vendredi, à la veille de la commémoration des vingt ans du 11-Septembre.

«C’est pour moi la leçon centrale du 11-Septembre. C’est que lorsque nous sommes les plus vulnérables […], l’unité est notre plus grande force», déclare le président américain, filmé à la Maison-Blanche, dans un message d’un peu plus de six minutes.

Joe Biden et son épouse Jill se rendront samedi sur les trois lieux emblématiques des attentats du 11 septembre 2001 : à New York, sur le site du Pentagone et en Pennsylvanie, où s’est écrasé un avion détourné par des djihadistes il y a vingt ans.

On the eve of the 20th anniversary of the horrific 9/11 attacks, President Biden honors the lives of those we lost and highlights how even at our most vulnerable – unity is our greatest strength.pic.twitter.com/TdVhw9TVpb — The White House (@WhiteHouse) September 10, 2021

Les cérémonies qui ont lieu à New York, en Pennsylvanie et dans la périphérie de Washington chaque 11 septembre pour marquer les attentats terroristes de 2001 prendront une signification supplémentaire samedi matin, alors que les talibans qui abritaient Al-Qaida, l’organisation terroriste responsable des pires attentats de l’histoire américaine sont de retour au pouvoir en Afghanistan.

De nombreux membres des familles des près de 3 000 victimes tuées ce jour-là devraient se rassembler dans le centre-ville de Manhattan, dans un champ à Shanksville et au Pentagone, où se sont écrasés des avions de ligne dont s’étaient emparés les terroristes ce matin-là.

Joe Biden visitera les trois sites et sera rejoint à Ground Zero à New York par Barack Obama, dont il a été le vice-président pendant deux mandats.

Mais il n’est pas prévu que le Biden, très critiqué pour sa gestion du retrait d’Afghanistan et qui peine à endiguer la pandémie de COVID-19, prenne la parole en public lors des cérémonies prévues.

«L’unité ne veut pas dire que nous devons tous croire la même chose, mais il est essentiel que nous nous respections, et que nous ayons foi les uns dans les autres», a encore dit le président dans son message vidéo à une Amérique profondément divisée.

Alors que trois des quatre présidents américains les plus récents assisteront à des cérémonies officielles, Donald Trump, une personnalité encore plus controversée et immensément impopulaire à New York, devrait se rendre au mémorial du 11 septembre samedi après-midi, mais une fois la cérémonie terminée et après que Biden aura quitté la ville.

*Avec AFP

Voir aussi:

A Proclamation on Patriot Day and National Day of Service and Remembrance, 2021 SEPTEMBER 10, 2021 • PRESIDENTIAL ACTIONS >>