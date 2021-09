Les É.-U. ont «perdu» la guerre d’Afghanistan, admet le chef d’état-major américain

Temps de lecture estimé : 4 minutes

Les États-Unis ont «perdu» la guerre menée pendant 20 ans en Afghanistan, a admis mercredi le chef d’état-major américain, le général Mark Milley, devant un commission parlementaire au Capitole à Washington, un mois après la fin chaotique de l’intervention américaine dans ce pays.

Mardi, témoignant devant la commission sénatoriale des forces armées sur la fin des opérations militaires en Afghanistan et les plans pour les futures opérations de lutte contre le terrorisme, le secrétaire à la Défense américaine, Lloyd Austin, le général et chef d’état-major de la Défense des États-Unis, Mark Milley, et le général du Corps des Marines et commandant du Commandement central des États-Unis, Kenneth McKenzie, avaient, tout en affirmant avoir commencé à planifier la possibilité d’une évacuation des non-combattants d’Afghanistan «dès ce printemps», reconnu avoir sous-estimé la démoralisation de l’armée afghane, dont l’effondrement dans les derniers jours du retrait des forces étrangères de Kaboul a permis la victoire sans coup férir des talibans après 20 ans de guerre en Afghanistan.

«Il est clair et évident pour nous tous que la guerre en Afghanistan ne s’est pas terminée dans les termes que nous voulions, avec les talibans au pouvoir à Kaboul», a expliqué le général Milley lors de cette audition à la Chambre des représentants.

«Quand il se passe quelque chose comme une guerre perdue – et elle l’a été, dans le sens où nous avons rempli notre mission stratégique de protéger l’Amérique contre Al-Qaïda mais où il est certain que la situation finale est bien différente que ce que nous voulions», a-t-il admis.

«Quand quelque chose comme ça se passe, il y a plein de facteurs d’explication», a-t-il repris, notant que cet «échec stratégique» était «la conséquence d’une série de décisions stratégiques qui remontent à loin».

Il a notamment cité les occasions ratées de capturer ou tuer le chef d’Al-Qaïda Oussama ben Laden peu après le lancement de l’intervention en Afghanistan en 2001, l’invasion de l’Irak en 2003 ayant drainé de nombreux soldats, l’échec de Washington à empêcher le Pakistan de devenir un «sanctuaire» pour les talibans et le retrait de conseillers militaires déployés dans les unités afghanes ces dernières années.

L’opération américaine de représailles, lancée après les attentats du 11-Septembre, a évolué en une vaste entreprise de reconstruction du pays pour éviter un retour des talibans au pouvoir, ce qui s’est quand même produit le 15 août au terme d’une offensive éclair.

L’effondrement de l’armée et du gouvernement afghan a précipité les opérations de retrait des militaires américains et de leurs alliés civils afghan, marquées par un attentat meurtrier revendiqué par le groupe État islamique à l’aéroport de Kaboul.

Mardi, les chefs du Pentagone avaient reconnu devant le Sénat avoir sous-estimé la démoralisation de l’armée afghane après l’accord passé en février 2020 entre l’administration de Donald Trump et les talibans.

Celui-ci prévoyait le retrait de tous les soldats étrangers d’Afghanistan avant le 1er mai 2021, en échange de garanties sécuritaires et de l’ouverture de négociations directes inédites entre les insurgés et les autorités de Kaboul.

Malgré l’absence de progrès dans les discussions inter-afghanes, Joe Biden avait décidé de respecter l’accord, tout en repoussant la date-limite du retrait au 31 août.

Le général Milley a également déclaré que lorsque le président Joe Biden a été investi en janvier, la situation en Afghanistan était déjç dans l’impasse avec environ 10 000 soldats américains et de l’OTAN dans le pays.

L’administration Trump avait négocié l’accord de Doha avec les talibans au Qatar en février 2020. En vertu de l’accord, les États-Unis devaient commencer à retirer leurs forces sous réserve que les talibans remplissent certaines conditions. Cela devait conduire à un accord politique entre les talibans et le gouvernement afghan. «Il y avait sept conditions [dans l’Accord de Doha] applicables aux talibans et huit conditions applicables aux États-Unis», a déclaré Milley. «Bien que les talibans n’aient pas attaqué les forces américaines, ce qui était l’une des conditions, ils n’ont pleinement respecté aucune, aucune autre condition de l’accord de Doha.

«Et peut-être le plus important pour la sécurité nationale des États-Unis, les talibans n’ont jamais renoncé à al-Qaida, ni rompu leur affiliation avec eux.»

Milley a aussi souligné que les États-Unis, eux, avaient toutes les conditions.

À l’automne 2020, l’analyse de Milley de la situation en Afghanistan était qu’un retrait accéléré risquerait « de perdre les gains substantiels réalisés en Afghanistan, endommageant la crédibilité des États-Unis dans le monde entier, et pourrait précipiter un effondrement général des ANSF [Afghan National Security Forces] et le gouvernement afghan, entraînant une prise de contrôle complète des talibans ou une guerre civile générale », a clairement prévenu le général déclaré.

C’était il y a un an.

Le président à ce moment, Donald Trump, a pourtant ordonné un retrait immédiat d’Afghanistan d’ici le 15 janvier 2021, projet qui a ensuite été annulé par Trump avant de quitter ses fonctions, et l’une des premières tâches de l’administration Biden a été d’examiner la situation dans le pays pour déterminer le cours à suivre.

Le 14 avril, le président Biden a annoncé sa décision, et l’armée américaine a reçu l’ordre de préparer le retrait de presque toutes les troupes d’Afghanistan. Les États-Unis ne garderaient qu’une petite unité pour protéger l’ambassade à Kaboul et assurer l’accès à l’aéroport.

«Il est clair, c’est évident, que la guerre en Afghanistan ne s’est pas terminée dans les termes que nous souhaitions, avec les talibans désormais au pouvoir à Kaboul», a déclaré Milley. «Bien que [l’opération d’évacuation des non-combattants] ait été sans précédent en tant que plus grande évacuation aérienne de l’histoire, évacuant 124 000 personnes, elle a coûté un prix incroyable à 11 Marines, un soldat et un membre de la Navy. Ces 13 personnes ont donné leur vie pour que les gens ne rencontrés, auront la possibilité de vivre en liberté. Et nous devons nous rappeler que les talibans étaient – et restent – une organisation terroriste. Et ils n’ont toujours pas rompu les liens avec al-Qaida.», a déclaré le général Milley.

Le chef d’état-major a aussi déclaré qu’il ne savait pas si les talibans pouvaient consolider leur pouvoir dans le pays ou si le pays allait se briser davantage dans la guerre civile. «Mais nous devons continuer à protéger les États-Unis d’Amérique et leur peuple contre les attaques terroristes en provenance d’Afghanistan. Un al-Qaïda ou [État islamique] reconstitué avec des aspirations à attaquer les États-Unis est une possibilité très réelle.»

