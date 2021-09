Les talibans annoncent qui seront les principaux ministres de leur gouvernement

Temps de lecture estimé : 4 minutes

Les talibans ont annoncé mardi les principaux ministres de leur gouvernement que dirigera le mollah Haibatullah Akhundzada, un proche du mollah Omar, leur fondateur, consolidant leur pouvoir malgré des manifestations qu’ils ont dispersées en tirant en l’air à Kaboul.

Les islamistes, qui s’étaient engagés à former un gouvernement «inclusif», ont nommé Abdul Ghani Baradar, le cofondateur de leur mouvement, en tant que numéro 2 de leur régime. Le mollah Yaqoub, fils du mollah Omar, sera ministre de la Défense. Sirajuddin Haqqani, le leader du réseau éponyme et numéro deux des talibans, obtient le portefeuille de l’Intérieur.

1) The Taliban announced its « interim » government. Meet the new Taliban, same as the old Taliban. Many of the « new leaders » were leaders pre-9/11, and are on UN sanctions list. No surpriseshere: Mullah Haibatullah Akhundzada is the emir. More follows.https://t.co/J58zUdOs4J