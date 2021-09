Les talibans annoncent s’être emparés du Panjshir, Massoud appelle les Afghans à un soulèvement national

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Trois semaines après la prise de Kaboul, les talibans ont annoncé ce lundi 6 septembre s’être emparés du Panshir, une région enclavée jusqu’ici tenue par le Front national de résistance d’Ahmad Massoud, fils de feu le commandant Massoud et qui appelle maintenant à un soulèvement national.

«Avec cette victoire, notre pays est désormais complètement sorti du marasme de la guerre», a déclaré dans un communiqué le principal porte-parole taliban, Zabihullah Moujahid.

En conférence de presse, Moujahid a lancé un avertissement à tous ceux qui voudraient continuer à résister. «L’Émirat islamique est très susceptible au sujet des insurrections. Quiconque tente de créer une insurrection sera durement réprimé», a-t-il prévenu.

Le porte-parole a aussi appelé les ex-forces armées gouvernementales, qui ont combattu les talibans pendant 20 ans, à intégrer à leurs côtés les nouveaux services de sécurité.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des talibans dans les bureaux du gouverneur du Panchir et des drapeaux talibans flottant ici et là, sous les clameurs des combattants islamistes.

Le Panchir n’était tombé ni sous l’occupation soviétique dans les années 1980 ni durant l’ascension des talibans vers le pouvoir pour la première fois une décennie plus tard.

La résistance anti-talibans dans la vallée du Panchir (Est), unique foyer d’opposition armée au nouveau régime afghan, avait appelé dimanche dans un communiqué à un cessez-le-feu après des informations faisant état de lourdes pertes au cours du week-end. Le Front national de résistance (FNR) dit avoir proposé dans la nuit de dimanche à lundi «aux talibans de cesser leurs opérations militaires dans le Panjshir… et de retirer leurs forces. En retour, nous demanderons à nos troupes de s’abstenir de toute action militaire».

Mais, après ce qui semble après la prise du Panjshir par les talibans Ahmad Massoud, le chef du Front national de résistance appelle les afghans à un «soulèvement national». «Où que vous soyez, dedans ou en dehors, je vous appelle à lancer un soulèvement national» et, malgré de lourdes pertes, défie encore les talibans.

This is what strenght is. To fight for your religion, your dignity, your nation. Nothing is more honorable. My family from Balkh to Panjshir are resisting, Taliban are out to kill our families, either going door to door or in Panjshir!!! #NationalUprising

pic.twitter.com/g5n80SjGvJ