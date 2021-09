L’Iran demande aux États-Unis d’arrêter de recourir systématiquement aux sanctions

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Téhéran a appelé samedi Washington à cesser de recourir systématiquement aux sanctions, et a accusé le gouvernement du président Joe Biden d’adopter une stratégie «sans issue» contre l’Iran, tout comme son prédécesseur Donald Trump.

Le porte-parole des Affaires étrangères iraniennes, Saïd Khatibzadeh, a tenu ces propos au lendemain de l’annonce par le Trésor américain de sanctions financières contre quatre Iraniens accusés d’avoir planifié l’enlèvement, aux États-Unis, d’une journaliste américaine d’origine iranienne.

Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) is designating 4 Iranian intelligence operatives who targeted a U.S. citizen in the U.S. & Iranian dissidents in other countries as part of a wide-ranging campaign to silence critics of the Iranian govt. https://t.co/srx6yWwcAt