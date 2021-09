Nouveau gouvernement des talibans: les États-Unis vont consulter leurs alliés

Temps de lecture estimé : 4 minutes

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’entretiendra mercredi en Allemagne avec ses partenaires de vingt pays secoués par le retrait d’Afghanistan, après l’annonce du nouveau gouvernement des talibans.

Le chef de la diplomatie américaine a quitté le Qatar, le plus grand centre de transit du pont aérien en provenance d’Afghanistan, et il est attendu à la mi-journée sur la base aérienne américaine de Ramstein, en Allemagne, un autre centre par où transitent plusieurs milliers d’évacués, a-t-on appris auprès du département d’État.

Thanks again to the Amir and Foreign Minister of Qatar and the Qatari people for their generosity. This important visit highlighted the strength of the U.S.-Qatar relationship. Together we will build on the initiatives to promote a more secure and prosperous region. pic.twitter.com/dzll8jNf0I — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 8, 2021

Anthony Blinken rencontrera à Ramstein le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, avec lequel il dirigera une réunion virtuelle des ministres de 20 pays pour examiner la voie à suivre en Afghanistan.

Les États-Unis chercheront probablement, par le biais de cette réunion, à renforcer les appels internationaux lancés aux talibans pour qu’ils respectent leur engagement de laisser les Afghans partir librement s’ils le souhaitent.

Les discussions pourraient également permettre de coordonner la manière de traiter le gouvernement intérimaire présenté mardi, qui ne compte aucune femme ni aucun membre non taliban et dont le ministre de l’Intérieur, Serajuddin Haqqani, est recherché par les États-Unis pour des accusations de terrorisme.

Far from the only Haqqani being placed into hardline interim gov’t w/ Khahil Haqqani, Sarajuddin’s uncle, now in charge of refugees. Along w/ US terror designation, both Haqqanis are also under UN sanctions. Khalil now calling to be removed. Two other Haqqanis also added to gov’t pic.twitter.com/2Fr5ijGkOE — Rita Katz (@Rita_Katz) September 7, 2021

«Nous voulons procéder conjointement et de manière coordonnée à la prochaine phase, notamment en ce qui concerne les relations avec les nouveaux dirigeants de Kaboul», a confirmé mercredi matin Heiko Maas dans un communiqué.

«Nous voulons clarifier ce à quoi peut ressembler une approche commune à l’égard des talibans qui serve également nos intérêts: le respect des droits fondamentaux de l’homme, le maintien des voies de sortie (du pays) et de l’accès humanitaire, et la lutte contre les groupes terroristes tels qu’Al-Qaïda et le groupe État islamique», détaille-t-il.

Les États-Unis ont déclaré qu’ils étaient «préoccupés » par la composition du gouvernement, mais qu’ils le jugeraient en fonction de ses actions. Les responsables américains soulignent que toute reconnaissance officielle d’un gouvernement taliban est loin d’être acquise.

Revenus au pouvoir 20 ans après en avoir été chassés par une coalition menée par les États-Unis, les islamistes sont attendus au tournant par la communauté internationale. Ils se sont aussi engagés à respecter les droits des femmes, bafoués lors de leur premier passage au pouvoir, des promesses qui peinent à convaincre.

Au cours de la réunion, Heiko Maas entend aussi mettre l’accent sur la «crise humanitaire», à laquelle est confrontée l’Afghanistan, victime de «pénuries alimentaires dues à la sécheresse» et de l’arrêt de «versements de l’aide internationale dont dépendent de nombreuses personnes» ont été arrêtés.

«Nous sommes prêts à fournir une aide humanitaire par l’intermédiaire des Nations unies, et nous continuerons à discuter avec les talibans, ne serait-ce que pour permettre aux personnes dont nous sommes responsables de quitter le pays», prévient le ministre, ajoutant cependant que «tout engagement ultérieur dépendrait du comportement des talibans».

«L’annonce d’un gouvernement de transition sans la participation d’autres groupes et les violences contre les manifestants et les journalistes à Kaboul ne sont pas des signaux permettant d’être optimiste à ce sujet », déplore toutefois Heiko Maas alors que plusieurs voix s’élèvent en Occident contre ce nouveau gouvernement qui, contrairement aux promesses des talibans, n’a rien d’inclusif et comprend des personnalités difficiles à accepter pour les Occidentaux.

Trouble in paradise with your new « Afghan partners, » @StateDept? Ever stop to think that perhaps @US4AfghanPeace led you down the wrong path?https://t.co/XO7zTODxBK — Bill Roggio (@billroggio) September 8, 2021

Mais les talibans ont fait preuve de «pragmatisme» et doivent être jugés pour leurs actions de «dirigeants de facto» de l’Afghanistan, a déclaré pour sa part Lolwah al-Khater, la vice-ministre et porte-parole des Affaires étrangères du Qatar, pays au cœur des tractations diplomatiques dans ce dossier, mais qui n’a pas pour autant encore reconnu le nouveau régime.

La responsable politique qatarie a appelé la communauté internationale à rester constructive dans sa gestion de la crise, jugeant qu’il appartenait aux Afghans de décider de leur avenir.

«Ils ont montré une bonne dose de pragmatisme», a-t-elle déclaré. «Saisissons les opportunités qui se présentent et […] mettons nos émotions de côté.», plaidant pour «une approche très rationnelle, et non émotionnelle, afin de montrer clairement (aux talibans) le bénéfice qu’ils ont à discuter […] et les conséquences» qu’ils subiraient s’ils refusaient de le faire.

Comme preuve des bonnes volontés des talibans, Mme al-Khater a cité le fait qu’ils ne se soient pas opposés au départ du pays de plus de 120 000 personnes, et que certains ministères travaillent normalement, notamment la Santé. «Les femmes médecins et infirmières peuvent assumer leurs responsabilités», a-t-elle ainsi fait valoir.

La responsable qatarie a aussi relevé que la difficulté pour les femmes de travailler en Afghanistan n’était pas le seul fait des talibans, mais aussi de questions logistiques dans les zones rurales et du poids de fortes traditions. «Souvenons-nous tous que l’Afghanistan ne se résume pas aux élites et à Kaboul.», a-t-elle déclaré, prévenant les Occidentaux qu’ils auraient tort de plaquer sur le pays des grilles de lecture qui ne lui conviennent pas.

*Avec AFP

