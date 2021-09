Parade en Corée du Nord pour souligner l’anniversaire de sa fondation

Temps de lecture estimé : 4 minutes

La Corée du Nord a fait parader dans la nuit de mercredi à jeudi des tracteurs et des camions de pompiers plutôt que les habituels chars d’assaut et missiles, pour un troisième défilé en moins d’un an dans ce pays doté de la puissance nucléaire, ont rapporté les médias d’État.

Le défilé est habituellement suivi de près par la Corée du Sud et d’autres pays car c’est souvent à cette occasion que le Nord dévoile des système d’arme de pointe ou que Kim Jong-un dans son discours parle des relations intercoréennes ou des négociations nucléaires avec les Etats-Unis.

Mais cette fois, ni armes de pointe, ni discours.

Le défilé sur la place Kim Il-sung à Pyongyang a mis en scène des véhicules transportant de l’artillerie et des chiens de recherche militaires plutôt que des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) et d’autres armes stratégiques. On a pu y voir également des voitures de pompiers.

Et Kim Jong-un a assisté à l’événement mais n’a apparemment pas prononcé de discours, selon l’agence officielle nord-coréenne.

Le dirigeant nord-coréen est apparu, vêtu d’un costume gris pâle, à minuit lors d’un feu d’artifice et a « adressé des salutations chaleureuses à l’ensemble de la population du pays », a rapporté l’agence KCNA qui ne cite pas d’extrait du discours.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un salue la foule lors d’un défilé militaire sur la place Kim Il-sung à Pyongyang, le 9 septembre 2021, célébrant le 73e anniversaire de la fondation du pays, sur cette photo publiée par l’Agence centrale de presse nord-coréenne. (KCNA)

KCNA a rapporté aussi que la parade militaire sur la place Kim Il-sung a été principalement dirigée par les Gardes rouges de travailleurs-paysans, selon KCNA. Il s’agit d’une organisation de défense civile composée d’environ 5,7 millions de travailleurs et agriculteurs, soit un quart de la population du pays.

«La Corée du Nord ne semble pas avoir présenté d’armes stratégiques cette fois-ci. Je pense que la parade était principalement destinée au public local, plutôt qu’à envoyer des messages aux Etats-Unis ou à la Corée du Sud», a noté un officiel de l’armée à Séoul.

«Nous surveillons la situation de près», a assuré aux médias un responsable du ministère sud-coréen de la Défense. «Il faut une analyse plus approfondie pour avoir plus de précisions».

Le public, non masqué, a pu voir passer des étudiants munis d’armes à feu, des agents portant des combinaisons orange et des masques à gaz ou encore des unités paramilitaires motorisées, selon les images diffusées.

Les armes les plus impressionnantes étaient des pièces d’artilleries remorquées par des tracteurs conduits, selon KCNA, par des fermiers membres de coopératives «pour pilonner les agresseurs et leurs forces vassales avec une puissance de feu annihilante en cas d’urgence».

Les habituels missiles géants-réels ou faux-ont été remplacés comme clou du défilé par la brigade de pompiers des forces de sécurité publique.

Pyongyang a utilisé les défilés militaires à plusieurs reprises par le passé pour envoyer des messages à l’étranger et à sa propre population, généralement lors de certains anniversaires, mais il semble que ce n’était pas le cas cette fois.

«La Corée du Nord ne semble pas avoir présenté d’armes stratégiques cette fois-ci. Je pense que la parade était principalement destinée au public local, plutôt qu’à envoyer des messages aux Etats-Unis ou à la Corée du Sud», a analysé Hong Min, chercheur à l’Institut coréen pour l’unification nationale à Séoul, cité par l’AFP.

La Corée du Nord s’est isolée et a fermé ses frontières pour se protéger contre la propagation de la COVID-19 qui a émergé pour la première fois en Chine voisine, ajoutant à la pression sur son économie moribonde.

Lors de ce défilé, Pyongyang a mis les civils à l’honneur «pour faire face à l’accumulation de difficultés et de défis ainsi que pour renforcer la solidarité dans cette période», a estimé Hong Min.

La parade a aussi été plus petite que les défilés de janvier et octobre de l’année dernière alors qu’elle semblait avoir duré environ une heure et mobilisé un plus petit nombre de soldats et équipements, a-t-il ajouté.

Il s’agissait de la première parade militaire du Nord depuis l’entrée en fonction du président américain Joe Biden.

Les pourparlers sur le nucléaire avec Washington sont suspendus depuis l’échec du sommet de Hanoï en février 2019 entre Kim Jong-un et Donald Trump.

Le représentant de l’actuel président américain Joe Biden pour la Corée du Nord a exprimé à plusieurs reprises sa volonté de rencontrer ses homologues nord-coréens «n’importe où, n’importe quand».

L’administration Biden a promis une «approche pratique, calibrée», avec des efforts diplomatiques pour inciter Pyongyang à abandonner son programme d’armement, ce à quoi la Corée du Nord ne s’est jamais montrée prête.

Fin août, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) avait fait état de «signes» indiquant que la Corée du Nord semblait avoir redémarré son réacteur produisant du plutonium dans le complexe nucléaire de Yongbyon.

L’AIEA avait estimé que les signes de fonctionnement du réacteur étaient «profondément troublants».

