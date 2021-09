Traité d’Ottawa contre les mines: la Turquie retire 80 000 mines à sa frontière avec l’Iran

Temps de lecture estimé : 2 minutes

La Turquie a commencé à neutraliser plus de 80 000 mines antipersonnel à sa frontière avec l’Iran, l’un des plus grands projets de déminage en cours dans le monde, a annoncé mercredi le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Turquie, rapporte ce matin L’Agence France-Presse.

Le projet prévoit le nettoyage des mines antipersonnel placés « à la frontière orientale de la Turquie entre 1953 et 1996 pour éviter les passages clandestins et la contrebande, ainsi que pour en assurer la sécurité », a indiqué à l’AFP Faik Uyanik, directeur des communications du PNUD en Turquie.

Dans les années 1990, l’armée turque avait largement recouru aux mines antipersonnel dans le cadre de sa lutte contre le groupe rebelle du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, interdit).

L’Union européenne a débloqué 18,6 millions d’euros pour financer la troisième phase du projet, initié en 2016.

