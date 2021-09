ZAPAD 2021: les manœuvres militaires russo-biélorusses inquiètent la Pologne

Temps de lecture estimé : 3 minutes

La Russie et la Biélorussie ont lancé vendredi d’importants exercices militaires, dénoncés en particulier par la Pologne voisine, sur fond de tensions russo-occidentales récurrentes, chaque camp s’accusant de multiplier les manœuvres hostiles.

Ces manœuvres baptisées «Zapad 2021» (Ouest-2021) se déroulent sur neuf bases militaires russes, cinq bases biélorusses et en mer Baltique.

«Quelque 200 000 militaires, plus de 80 avions et hélicoptères, 760 véhicules de guerre, dont plus de 290 chars […] ainsi que jusqu’à 15 navires participent aux exercices stratégiques», a indiqué le ministère russe de la Défense, qui a diffusé des images de ses forces engagées dans l’exercice.

L’exercice «Zapad 2021» des Forces armées de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie se tient tous les deux ans conformément à la décision adoptée par les chefs des deux États, indique le ministère russe de la Défense

L’exercice «Zapad 2021» est la dernière étape de l’entraînement conjoint des Forces armées des deux États cette année, expliquent les Russes.

Les actions pratiques des troupes (forces) auront lieu du 10 au 16 septembre 2021 dans neuf polygones situés sur le territoire de la Fédération de Russie et dans cinq polygones des forces armées de la République du Bélarus., indique la Défense russe.

La cérémonie d’ouverture de l’exercice stratégique commun «Zapad 2021» eu lieu hier dans la dans la région de Kaliningrad.

Au total, jusqu’à 200 000 personnes, environ 80 avions et hélicoptères, jusqu’à 760 unités d’équipement militaire, dont 290 chars, 240 canons, des systèmes de lancement de fusées multiples et des mortiers, ainsi que jusqu’à 15 navires seront impliqué dans l’exercice « Zapad-2021 » sur le territoire de la Fédération de Russie et la République du Bélarus.

Le nombre maximum de membres du personnel des unités militaires impliquées dans la formation, soumis au Document de Vienne 2011, sur le territoire de la Fédération de Russie ne dépassera pas 6 400 militaires, assure le ministère russe de la Défense.

Le retour des organes de commandement et de contrôle militaires et des troupes à leurs points de déploiement permanents après la participation à l’exercice est prévu jusqu’à la mi-octobre de cette année, a également indiqué le ministère russe de la Défense.

Vive inquiétude en Pologne

Début septembre, le président polonais Andrzej Duda a signé un décret sur l’introduction de l’état d’urgence pendant 30 jours à la frontière avec la Biélorussie, en prévision de ces exercices militaires et de crainte d’un afflux massif de migrants.

Il s’agit du premier état d’urgence en Pologne depuis la chute du communisme en 1989.

De son côté, le président russe Vladimir Poutine, recevant jeudi à Moscou son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko, a estimé que ces exercices relevaient du bon sens, étant donné que l’OTAN, son adversaire stratégique, était déployée en Europe orientale.

Les manœuvres Zapad-2021 «ne sont dirigées contre personne, mais leur tenue est logique, quand on voit d’autres alliances, l’OTAN en particulier, qui accroît activement sa présence militaire aux frontières de l’Union» russo-biélorusse, a-t-il dit.

«Nous ne faisons rien d’autre que ce que font déjà nos adversaires et concurrents», a jugé pour sa part Alexandre Loukachenko.

Les deux hommes ont annoncé en outre une série d’accords pour accroître leur intégration économique et évoqué «la création d’un espace de défense unifié», selon Poutine.

Dans une interview au journal Polska Times publiée vendredi, le ministre polonais de la Défense, Mariusz Blaszczak, a lui estimé que ces exercices militaires testaient le «système immunitaire» de Varsovie qui doit savoir «comment et quand nous sommes en mesure de réagir».

D’après lui, ils offrent à Moscou et Minsk l’opportunité de mener des «activités hybrides», comme «de la désinformation, des provocations et des incidents frontaliers».

Alors que Minsk est accusé d’encourager le passage de migrants vers l’UE pour se venger de sanctions occidentales, le ministre polonais de la Défense, soutient que les manœuvres de «Zapad 2021» pourraient être suivies d’une «pression migratoire accrue» sur la Pologne, la Lituanie et la Lettonie.

Depuis qu’il a été sanctionné par l’Occident en raison de la répression d’un vaste mouvement de contestation en 2020 et 2021, le président biélorusse a opéré un rapprochement accéléré avec Moscou, présentant son pays comme le dernier rempart de la Russie face à une éventuelle agression de l’OTAN.

Le premier ministre russe Mikhaïl Michoustine est en outre à Minsk vendredi pour des pourparlers sur leur intégration.

*Avec AFP