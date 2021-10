Afghanistan: Washington fournira une aide humanitaire, mais refusent de reconnaître politiquement les talibans

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Au terme de la rencontre des responsables américains et talibans ce week-end au Qatar pour discuter de la sécurité et des droits de l’homme en Afghanistan, les États-Unis acceptent de fournir une aide humanitaire à l’Afghanistan, mais refusent de reconnaître politiquement les talibans.

Les échanges ont été «francs et professionnels», a commenté dimanche le Département d’État, les talibans, pour leur part, se déclarant satisfaits de la rencontre.

Une délégation américaine s’est rendue à Doha samedi et dimanche pour des discussions «axées sur les problèmes de sécurité, de terrorisme et sur la sécurité de voyage des citoyens américains, des autres ressortissants étrangers et de nos partenaires afghans», a précisé le porte-parole du département d’État Ned Price.

A U.S. interagency delegation traveled to Qatar to meet with senior Taliban representatives from Kabul and discussed issues of vital national interest. The delegation reiterated that the Taliban will be judged on its actions, not only its words. https://t.co/i5wP3sDXBa — Ned Price (@StateDeptSpox) October 10, 2021

Parmi les sujets abordés : les «droits humains, plus particulièrement la participation des femmes et des filles à tous les niveaux de la société afghane», selon le porte-parole américain. Mais aussi «la mise a disposition d’une aide humanitaire conséquente de la part des États-Unis, directement dirigée vers le peuple afghan».

Les responsables américains ont réaffirmé que «les talibans seront jugés sur leurs actions, pas seulement sur leurs paroles».

Les talibans cherchent à obtenir la reconnaissance de la communauté internationale, ainsi qu’une assistance pour éviter une catastrophe humanitaire dans le pays.

State Department statement says the US delegation in the Doha talks focused on security and terrorism concerns and safe passage for US citizens, other foreign nationals and Afghans, as well as on human rights. Journalist Bilal Sarwary reports pic.twitter.com/3bXlK9tBd3 — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 11, 2021

L’Afghanistan reste économiquement paralysé depuis l’arrivée des talibans au pouvoir et le gel immédiat de tous les avoirs du pays et des aides internationales qui maintiennent le pays sous perfusion.

Au bord d’une grave crise humanitaire, un tiers de la population afghane est menacée de famine, selon les Nations unies.

Les talibans avaient exclu samedi toute possibilité de coopération avec les États-Unis pour contenir le groupe armé État islamique en Afghanistan, adoptant une position sans compromis sur cette question clé avant les premiers pourparlers directs entre les anciens ennemis depuis que les Américains se sont retirés du pays en août.

Mais le ministère des Affaires étrangères du gouvernement taliban à Kaboul a déclaré pour sa part que la réunion de deux jours s’était bien déroulée, rapportent les médias afghans. Il s’est félicité de l’offre d’aide humanitaire des États-Unis et a déclaré que les autorités locales faciliteraient la livraison et coopéreraient avec les groupes d’aide, mais a déclaré qu’une telle aide «ne devrait pas être liée à des problèmes politiques».

Le ministère des Affaires étrangères de l’Émirat islamique a également, dans un communiqué, qualifié la réunion de productive. Selon le communiqué, les deux parties ont discuté en détail d’un certain nombre de questions, y compris des questions politiques.

«Des discussions détaillées ont eu lieu au cours de la réunion sur toutes les questions pertinentes. Et des efforts doivent être déployés pour rétablir les relations diplomatiques dans un meilleur état», indique le communiqué.

Le communiqué indique que l’Émirat islamique insiste sur la pleine mise en œuvre de l’accord de Doha, ajoutant que sa mise en œuvre est la meilleure voie à suivre pour résoudre les problèmes.

Le ministère afghan a aussi salué l’aide humanitaire des États-Unis et a déclaré que l’aide humanitaire ne devrait pas être politisée.

La crise humanitaire en Afghanistan s’amplifie et à une échelle et une rapidité rares, a déclaré la semaine dernière Mary-Ellen McGroarty, responsable du Programme alimentaire mondial (PAM) pour ce pays, basée à Kaboul.

«C’est la première fois que je vois une crise comme celle-là s’aggraver à un rythme et à une échelle» aussi marquants, a déclaré cette spécialiste de longue date des opérations d’aide humanitaire, lors d’une visioconférence de presse le 6 octobre avec des journalistes à l’ONU à New York.

*Avec AFP

