Armes chimiques: l’OIAC exhorte la Syrie de Bachar al-Assad à autoriser les inspections

Les États membres du Conseil exécutif de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) ont appelé lundi la Syrie à autoriser la venue sur son sol d’inspecteurs, rapporte l’Agence France-Presse.

Ils estiment que Damas continue à enfreindre ses obligations concernant la vérification de l’éventuelle présence d’armes chimiques sur des sites susceptibles d’en produire ou d’en stocker.

La Grande-Bretagne, les États-Unis et leurs alliés ont également appelé la Russie à fournir des explications après l’empoisonnement en 2020 de l’opposant Alexeï Navalny, qui selon les experts occidentaux a été victime de l’agent neurotoxique Novitchok conçu à l’époque soviétique.

La Syrie est soumise à de nouvelles pressions de l’OIAC après avoir refusé de délivrer un visa à un membre d’une équipe d’inspecteurs qui doit s’y rendre en octobre.

« Il est impératif que la Syrie délivre les visas… sans obstruction ou délai », a déclaré l’ambassadrice britannique Joanna Roper à l’issue d’une réunion à La Haye du Conseil exécutif des États membres de l’OIAC.

Mme Roper a également demandé à la Syrie à fournir de « explications » sur le sort de deux cylindres de chlore identifiés comme une preuve d’une attaque chimique menée contre la ville de Douma en 2018.

Les autorités syriennes ont récemment affirmé à l’OIAC que les deux cylindres avaient été détruits lors d’une attaque non précisée contre l’une de ses installations d’armes chimiques en juin.

