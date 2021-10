Course à relais de Trois-Rivières à Valcartier pour le 150e anniversaire du 12e Régiment blindé du Canada

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Des membres du 12e Régiment blindé du Canada participeront à une course à relais le mardi 12 octobre prochain, sur la route entre Trois-Rivières et Valcartier, nous avise par voie de communiqué le major André Born, commandant de l’escadron A du 12e Régiment blindé du Canada.

Cet événement, précise le major dans son communiqué, s’inscrit dans le cadre des activités ayant comme objectif de souligner le 150 anniversaire du Régiment.

La circulation pourrait être affectée par endroits lors de cette course, prévient-il.

La course à relais, qui compte un total de 25 coureurs, débutera à Trois-Rivières à 5 h et s’effectuera sur une distance de 150 KM pour se terminer à Valcartier aux environs de 19 h.

Les équipes de relais effectueront des segments d’environ 5 km en alternance et il y aura un maximum de 3 coureurs à la fois

sur la route.

La sécurité des coureurs constituera un élément important de l’événement, assure le 12 RBC. Un véhicule assurera l’avant-garde. Deux autres véhicules (GWAGON) escorteront les coureurs au long du parcours. On pourra voir aussi deux autobus blancs pourront être aussi vus sur la route dans le cadre de cette activité. Ceux-ci transporteront les participants pendant qu’ils ne courent pas, dit le communiqué.

Les mesures de protection pour la COVID-19 ont été mises en place dans le cadre de cet événement.

Les citoyens sont invités à encourager les participants, tout en évitant les rassemblements et en

respectant les mesures de protection contre la COVID-19.



Le 12e Régiment blindé du Canada a vu le jour le 24 mars 1871 et regroupe les composantes de la Force régulière (Valcartier, Québec) et de la Force de réserve (Trois-Rivières, Québec).

Le 12e Régiment blindé du Canada (12 RBC) de la Force régulière basé à Valcartier est une unité capable d’opérer dans l’ensemble de l’environnement opérationnel contemporain. Le 12 RBC est composé de trois escadrons blindés de reconnaissance, ainsi que d’un escadron de commandement et services.

Le 12 RBC de la Force de réserve, lui, depuis qu’ certain nombre d’unités de la Réserve de l’Armée se sont vu attribuer des tâches de mission précises, a pour tâches de mission spécifiques les activités d’influence et regroupe compagnie de 52 militaires formés à l’emploi de techniques d’influence visant des groupes de population, dont les opérations psychologiques et la coopération civilo-militaire, pour produire des effets comportementaux et psychologiques chez ces populations, à l’appui de l’intention d’un commandant ou de la mission.

Les membres de ces deux composantes, celle de Québec et celle de Trois-Rivières participeront à l’événement.