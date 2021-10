Crise des sous-marins: le chef de l’OTAN critique les efforts pour créer une défense européenne

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a critiqué mardi à Washington les pays désireux de renforcer la défense européenne, soulignant que créer des structures « concurrentes » de l’OTAN risquait d’affaiblir et de diviser l’Alliance atlantique.

Au moment où l’Union européenne se réunissait en Slovénie, Stoltenberg était questionné lors d’une conférence à l’université de Georgetown, à Washington, sur les conséquences de l’accord AUKUS entre les États-Unis, l’Australie et le Royaume-Uni sur les relations transatlantiques.

21. AUKUS was not a move against NATO or Europe, he replied. "I understand that France is disappointed," he said. "At the same time, NATO allies agree that we need to stand together, also working with our Asia Pacific partners."