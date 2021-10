Dernière bavure militaire à Kaboul: les États-Unis proposent de dédommager la famille de victimes

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Les États-Unis ont proposé de dédommager financièrement les proches de civils afghans tués par « erreur » lors d’un tir de drone américain fin août à Kaboul, a annoncé le porte-parole du Pentagone vendredi, rapportent les agences de presse.

Lors d’une réunion virtuelle entre Steven Kwon, président de l’ONG qui employait l’une des victimes, Ezmarai Ahmadi, et Colin Kahl, sous-secrétaire aux politiques de défense, ce dernier a proposé des «compensations financières» pour les familles, a indiqué John Kirby dans un communiqué. Le montant de ce dédommagement n’a pas été précisé.

Le responsable américain a aussi offert d’aider «les membres de la famille de M. Ahmadi qui voudraient s’installer aux États-Unis».

Colin Kahl a reconnu que «la frappe était une erreur tragique, et qu’Ezmarai Ahmadi ainsi que ceux qui ont été tués étaient des victimes innocentes qui n’avaient rien à se reprocher et n’étaient pas affiliées à l’EI-K ou à des menaces pour les forces américaines».

Le 29 août, les États-Unis ont détruit un véhicule Toyota Corolla blanc, affirmant qu’il était «chargé d’explosifs» et assurant avoir ainsi déjoué une tentative d’attentat de la branche locale de l’État islamique, l’EI-K, quelques jours après un attentat de ce groupe qui avait tué 13 militaires américains et une centaine d’Afghans près de l’aéroport de Kaboul.

Selon le général McKenzie, qui dirigeait les forces américaines en Afghanistan avant leur retrait du pays, une voiture de ce modèle s’est garée ce matin-là à proximité d’un bâtiment qui était déjà considéré comme un repaire de l’EI-K.

Le lendemain, la famille du conducteur du véhicule, Ezmarai Ahmadi, rapportait que ce dernier était employé par une ONG et que dix personnes, dont jusqu’à sept enfants, avaient été tuées.

«Mon frère et ses quatre enfants ont été tués. J’ai perdu ma petite fille, des neveux et des nièces », avait confié aux médias Aimal Ahmadi, le frère d’Ezmarai.

Une enquête fouillée du New York Times, se basant sur des images de caméras de surveillance et sur des entretiens, avait aussi contesté la version de l’armée.

Le 17 septembre, l’armée a finalement reconnu que cette frappe était «une erreur tragique». Contrairement aux affirmations initiales de l’armée, les «explosifs» n’étaient vraisemblablement que d’inoffensifs bidons d’eau et le conducteur du véhicule, un paisible père de famille, n’avait rien d’un djihadiste, selon une enquête.

Zemari Ahmadi, NEI's Technical Engineer, was tragically killed by a US drone strike on August 29. Raising funds to repair his house, to provide for his wife and daughter, and to provide protection for NEI staff in Kabul. To help, click donate now on https://t.co/KyavOYzLzc pic.twitter.com/p8pbcoexiq