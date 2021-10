Des joueuses de soccer afghanes évacuées vers Doha, annonce le gouvernement qatari

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Des joueuses de soccer ont été évacuées d’Afghanistan jeudi à bord d’un vol à destination de Doha, au Qatar, a indiqué le gouvernement qatari, rapporte l’agence américaine Associated Press.

Dans une publication sur Twitter, Lolwah Al Khater, le ministre adjoint des Affaires étrangères du Qatar a affirmé que des joueuses afghanes de soccer professionnel et leurs familles sont à bord d’un appareil.

The 8th passengers flight from Kabul just arrived in Qatar. This is the biggest flight thus far with 357 passengers on board and for the first time we have citizens from New Zealand 🇳🇿. Also around 100 footballers & their families including female players are on board 🙏🏼 pic.twitter.com/93ehot2urN