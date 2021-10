Fête nationale de Taïwan: réponse musclée aux pressions de Pékin

Temps de lecture estimé : 3 minutes

À l’occasion de la fête nationale, la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a appelé ce dimanche 10 octobre au maintien du statu quo politique dans un discours en réponse à la pression croissante de la Chine continentale.

Tsai Ing-wen a fermement rejeté la pression militaire chinoise lors d’un défilé lors de sa fête nationale présentant une rare démonstration des capacités de défense de Taïwan.

Alors que la Chine revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire national bien que dans les faits l’île soit autonome, «Nous ferons tout notre possible pour empêcher que le statu quo ne soit modifié unilatéralement», a déclaré la présidente taïwanaise

«Nous continuerons à renforcer notre défense nationale et à démontrer notre détermination à nous défendre afin de garantir que personne ne puisse forcer Taiwan à emprunter la voie que la Chine a tracée pour nous», a-t-elle poursuivi. déclaré Tsai. «C’est parce que la voie que la Chine a tracée n’offre ni un mode de vie libre et démocratique pour Taïwan, ni une souveraineté pour nos 23 millions d’habitants.»

Taïwan, qui jouit d’un système démocratique, est dirigée par un pouvoir qui lui est propre depuis la victoire des communistes sur le Continent en 1949.Taïwan est devenue depuis une démocratie dynamique prête à défende son indépendance de fait tandis que la Chine reste un État communiste à parti unique autoritaire.

