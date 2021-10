La Russie teste avec succès un missile hypersonique Zircon à partir d’un sous-marin

Temps de lecture estimé : 2 minutes

La Russie a annoncé lundi avoir procédé avec succès à deux tirs d’essai de missiles de croisière hypersoniques Zircon à partir d’un sous-marin, des armes d’un nouveau type que Moscou juge «invincibles» et qui inquiètent Washington.

Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a affirmé que le sous-marin nucléaire Severodvinsk avait effectué pour la première fois un tir de Zircon en immersion «à une profondeur de 40 mètres».

Selon ce communiqué diffusé sur la messagerie Telegram, l’engin a été tiré de la mer Blanche et s’est abattu comme prévu sur une cible d’exercice dans la mer de Barents (nord de la Russie).

