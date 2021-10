Le NCSM Harry DeWolf devenu premier navire de la Marine canadienne à compléter le passage du Nord-ouest depuis 1954

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Alors que cela faisait plusieurs décennies qu’un navire de la Marine Royale Canadienne avait effectué un voyage dans le passage du Nord-Ouest, le tout nouveau navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique (NPEA) NCSM Harry DeWolf est devenu le premier à le faire depuis 1954.

Ça fait plus de 65 ans qu’un navire de la @MarineRoyaleCan a effectué un voyage dans le passage du Nord-Ouest. Le @HMCSHarryDeWolf est le premier à le faire depuis 1954. Premier de notre nouvelle flotte, les capacités améliorées de ce navire nous serviront bien dans l’Arctique. pic.twitter.com/rDK3cepu61 — Harjit Sajjan (@HarjitSajjan) October 2, 2021

«C’était la plus longue période de navigation d’un navire de la Marine canadienne dans l’Arctique en plusieurs jours consécutifs en plus de 50 ans », a déclaré le capitaine de frégate Corey Gleason, commandant du NCSM Harry DeWolf, cité par la télévision publique canadienne.

Le navire, qui avait commencé son périple nordique à Iqaluit le 7 août est arrivé vendredi 1e octobre à Vancouver après avoir avoir voyagé 10,050 miles nautiques de Halifax à Vancouver, effectuant 17 visites de portuaires à travers le passage du Nord-Ouest.

And we are here! @HMCSHarryDeWolf is alongside the Burrard Dry Dock Pier in #NorthVan pic.twitter.com/xz5i8KMVVs — Rear-Admiral of the Red (@AngusTopshee) October 1, 2021

Another great shot – this time from Prospect Point by Cpl Jay Naples



The previous one (from the Sea Wall) was taken by MCpl Nathan Spence pic.twitter.com/DdRhl4wCuE — Rear-Admiral of the Red (@AngusTopshee) October 1, 2021

Bien que les navires de la marine naviguent dans l’Arctique, ils n’y passent normalement que peu de temps chaque année, généralement entre les deux dernières semaines d’août et les deux premières semaines de septembre, car ils ne sont pas conçus pour la glace.

Mais le NCSM Harry DeWolf est un nouveau navire de la Marine canadienne conçu spécialement pour les eaux arctiques. «C’est un navire de patrouille arctique et hauturier… mais est tout à fait capable d’opérer dans des glaces très épaisses… il est conçu pour opérer n’importe où dans le monde», a déclaré son commandant.

Les brise-glaces ne fonctionnent normalement que dans les eaux glacées, mais les navires de la classe De Wolf ont été conçu pour une gamme de conditions – du cœur de l’hiver à n’importe où au sud de l’équateur.

Il est prévu d’avoir six autres navires de cette classe.

Les navires de patrouille extracôtiers et de l’Arctique (NPEA), de la classe Harry DeWolf viendront renforcer la capacité de la Marine royale canadienne (MRC) à affirmer la souveraineté du Canada dans les eaux arctiques et côtières canadiennes, et à soutenir les opérations internationales au besoin.

Affiliation à l’Inuit Nunangat

Les navires de la classe Harry DeWolf seront affiliés aux régions de l’Inuit Nunangat. La première affiliation entre le Navire canadien de Sa Majesté (NCSM) Harry DeWolf et la région de Qikiqtani, au Nunavut, a été officiellement établie en mai 2019.

Les autres affiliations au sein de l’Inuit Nunangat, tout particulièrement aux régions de Kitikmeot et de Kivalliq au Nunavut, ainsi que dans les régions d’Inuvialuit, du Nunavik et du Nunatsiavut, auront lieu à mesure que chaque NEPA aura été construit et mis en service, explique la Marine royale canadienne sur son site. L’affiliation d’un NCSM et de ses marins à une communauté civile est une tradition navale de longue date reconnue, et le lien ainsi établi est maintenu tout au long de la vie utile du navire.

Lors du passage que vient d’effectuer le DeWolf, un bâtiment de la taille d’un terrain de football canadien avec environ 87 marins à son bord, le navire s’est arrêté dans plusieurs hameaux, dont Pond Inlet, Grise Fiord et Arctic Bay, et ont rendu visite aux dirigeants et aux membres de la communauté, les invitant à bord pour une visite.

Le commandant du navire n’a pour sa part pas manqué de souligner que le voyage du NCSM Harry DeWolf ne consistait pas seulement à effectuer des exercices et à naviguer dans le passage du Nord-Ouest, mais aussi à renforcer les relations avec les communautés de l’Arctique.

«Ces relations, ce n’est pas la dernière fois que nous allons nous rendre visite et nous voir. C’est censé être un engagement significatif envers les gens du Nord.», a-t-il déclaré, ajoutant que grâce aux interactions avec certains des jeunes des communautés, le voyage pourrait susciter leur intérêt à vouloir éventuellement rejoindre la marine canadienne un jour.

En outre, certains Rangers canadiens – qui font partie de la Réserve des Forces armées canadiennes et travaillent dans les régions côtières éloignées du Nord pourraient aussi passer des opérations terrestres aux opérations maritimes.

Le NCSM Harry DeWolf doit maintenant partir pour Victoria dimanche pour deux semaines de repos et d’entretien avant de se diriger vers le sud pour rejoindre les forces américaines dans les opérations de lutte contre le trafic de drogue. Puis, après avoir traversé le canal de Panama, il retournera à Halifax, réalisant ainsi le tour complet du continent.

Voir aussi:

Le NCSM Harry DeWolf devient le premier navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique mis en service par la Marine royale canadienne >>

Le Canada tisse des liens avec l’Inuit Nunangat >>