Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin en Ukraine pour accélérer les réformes

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin est arrivé mardi en Ukraine pour des négociations sur l’aide militaire américaine à Kiev face à la Russie, sujet de grande irritation pour Moscou, rapporte l’AFP.

Après la Georgie, c’était la deuxième étape de sa tournée dans la région de la mer Noire qui le mènera ensuite en Roumanie, un autres pays riverain de la mer Noire, afin de renforcer les alliances avec les pays soumis à la pression russe avant d’assister à la réunion ministérielle de l’OTAN sur la défense à Bruxelles.

Wheels down in Kyiv. I'm here to reaffirm our unwavering support for Ukraine’s sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations — and to express our commitment to build Ukraine’s capacity to deter further Russian aggression. pic.twitter.com/IUTnQpumfT — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 19, 2021

«Nous rassurons et renforçons la souveraineté des pays qui sont en première ligne de l’agression russe», a déclaré à la presse un haut responsable de la défense américaine avant le voyage du secrétaire à la Défense.

La Géorgie et l’Ukraine ont des zones occupées par la Russie. La Russie a envahi la Géorgie en 2008 et occupé l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie, soit environ 20 % du pays. L’Ukraine est en conflit avec la Russie, et les forces russes ont tué environ 14 000 Ukrainiens dans et autour de la région du Donbass dans l’est de l’Ukraine depuis 2014. La Russie a également annexé illégalement la Crimée.

Lloyd Austin doit s’entretenir avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son ministre de la Défense, Andriy Taran.

.@DefenceU Minister Taran and I saw each other just a few weeks ago at the Pentagon, and today, we had a productive discussion about how we plan to implement the U.S.-Ukraine Strategic Defense Framework that we signed in Washington. pic.twitter.com/Qd0izBFHFp — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 19, 2021

My sincere thanks to President @ZelenskyyUa for hosting me in Kyiv today. Together with our allies, we remain committed to supporting Ukraine’s right to decide its own future foreign policy, free from outside influence. pic.twitter.com/7UiJ57KehH — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) October 19, 2021

Comme il l’a fait en Georgie, Austin devrait souligner qu’il existe une porte ouverte à l’OTAN et encourager Kiev à apporter les changements nécessaires pour se qualifier pour l’adhésion à l’alliance défensive, a indiqué Washington.

Fin août, ces derniers s’étaient retrouvés à Washington, où le président Joe Biden avait réitéré sa promesse de soutenir Kiev face à la Russie, tout en restant évasif sur la question très délicate de l’OTAN, que l’Ukraine veut rejoindre.

Le chef d’État ukrainien était reparti avec la promesse de 60 millions de dollars d’aide militaire supplémentaire, sous la forme en particulier de dispositifs de missiles anti-char Javelin.

Lundi, une partie de cette aide a bien été livrée à Kiev. Elle doit renforcer l’armée en guerre contre des séparatistes prorusses, largement vus comme des marionnettes de la Russie. Ce conflit dure depuis plus de sept ans et a fait plus de 13 000 morts.

Mais, comme il l’a fait en Georgie, Austin devrait souligner qu’il existe une porte ouverte à l’OTAN et encourager Kiev à apporter les changements nécessaires pour se qualifier pour l’adhésion à l’alliance défensive, a indiqué Washington.

Lloyd Austin doit évoquer un approfondissement des réformes de l’armée ukrainienne, de son industrie militaire, et un renforcement du contrôle par des institutions civiles dans ce secteur, a indiqué un haut responsable américain. «Le gouvernement ukrainien s’est engagé à faire avancer ces réformes», a affirmé un responsable américain, soulignant que le Pentagone donne «une haute priorité» aux discussions de mardi.

La lutte contre la corruption et la quête d’une meilleure gouvernance sont des revendications portées par les Occidentaux depuis des années. Ces réformes sont censées mener à une collaboration renforcée avec l’OTAN, à laquelle L’Ukraine souhaite adhérer, au grand dam de Moscou.

Européens et Américains ont jusqu’ici montré peu d’entrain à accélérer l’intégration ukrainienne.

Selon Joe Biden, depuis 2014, les États-Unis ont alloué 2,5 milliards de dollars d’aide aux forces armées ukrainiennes, dont plus de 400 millions rien qu’en 2021. Mais les Américains ont exprimé à plusieurs reprises leur frustration face à la corruption persistante et la bureaucratie au sein de l’armée ukrainienne.

*Avec AFP

Voir aussi:

Le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin est arrivé en Géorgie >>