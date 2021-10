Le sous-marin nucléaire USS Connecticut heurté par un objet non identifié en mer de Chine

By

Le sous-marin nucléaire américain USS Connecticut (SSN 22) a heurté un objet non identifié alors qu’il patrouillait le week-end dernier en mer de Chine méridionale, une région largement revendiquée par la Chine, selon des informations de l’US Navy.

«L’USS Connecticut a heurté un objet dans l’après-midi du 2 octobre alors qu’il naviguait en immersion dans les eaux internationales de la région indo-pacifique», a indiqué l’US Navy dans un communiqué.

«Il n’y a pas de blessure mortelle», précise le communiqué, laissant ainsi entendre que des marins ont pu être blessés légèrement.

L’USS Connecticut, qui est un sous-marin à propulsion nucléaire de la classe Seawolf, a été endommagé mais reste en état de fonctionnement, a ajouté l’US Navy.

Selon le Naval Institute, un centre de réflexion proche de l’US Navy, l’USS Connecticut participait à un exercice naval international en mer de Chine méridionale lors de l’incident.

BREAKING: Attack Submarine USS Connecticut Suffers Underwater Collision in Pacific — USNI News https://t.co/10LsHLvMKw pic.twitter.com/BiYpySFBCf — USNI News (@USNINews) October 7, 2021

«Le sous-marin reste dans un état sûr et stable. La centrale de propulsion nucléaire et les espaces de l’USS Connecticut n’ont pas été affectés et restent pleinement opérationnels. L’étendue des dommages au reste du sous-marin est en cours d’évaluation. La marine américaine n’a pas demandé d’assistance. L’incident fera l’objet d’une enquête.», a déclaré le capitaine Bill Clinton, un porte-parole de l’US Navy, cité par le USNI News.

Un responsable de la défense a déclaré pour sa part que 11 marins avaient été blessés dans l’incident avec des blessures modérées à mineures.

Le sous-marin se dirige maintenant vers Guam et devrait arriver d’ici demain, a déclaré le responsable cité par le USNI News. L’incident s’est produit en mer de Chine méridionale et le sous-marin fait route vers Guam en surface depuis samedi, a aussi confirmé le responsable.

La Chine revendique presque la totalité de la mer de Chine méridionale et a construit des avant-postes militaires sur de petites îles et atolls dans la région.

Les États-Unis et leurs alliés patrouillent régulièrement dans les eaux internationales de la région pour faire valoir leurs droits à la liberté de navigation, au grand déplaisir de la Chine.

