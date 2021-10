L’ONU s’inquiète du déploiement «massif» de troupes dans plusieurs États de Birmanie

Temps de lecture estimé : 2 minutes

L’ONU s’est inquiétée vendredi du déploiement «massif» de troupes et d’armes lourdes dans plusieurs États de Birmanie, faisant naître des craintes pour la population civile, également privée d’accès à l’internet, rapporte ce matin l’Agence France-Presse.

Le Haut-commissariat aux droits de l’homme a souligné l’envoi de hauts gradés dans ces régions. «Cela représente une escalade dans la situation», a mis en garde Ravina Shamdasani, une porte-parole du Haut-commissariat lors d’un briefing de presse régulier de l’ONU à Genève.

Alarming reports indicate that #Myanmar military is planning to carry out a large-scale offensive in coming days. We are gravely concerned, particularly given intensifying attacks against civilians across the country, incl. killings, village raids & arson: https://t.co/JbiKChGHjb pic.twitter.com/OPGgyxIEzz