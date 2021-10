Nagorny-Karabakh: un soldat azerbaïdjanais tué par un tir arménien, selon Bakou

Temps de lecture estimé : < 1 minute

Un soldat azerbaïdjanais a été tué jeudi par un tir arménien au Nagorny-Karabakh, a annoncé Bakou, signe que la situation reste volatile dans cette région disputée du Caucase, théâtre d’une guerre sanglante l’an dernier, a déclaré dans un communiqué le ministère azerbaïdjanais de la Défense qui a dénoncé une «provocation».

Cet incident serait survenu le jour même où les ministres des Affaires étrangères d’Azerbaïdjan et d’Arménie se sont rencontrés à Minsk, ces deux pays ayant entamé des discussions pour tenter d’apaiser leurs relations.

Un militaire «est tombé en martyr après un tir de tireur embusqué provenant d’éléments armés arméniens illégaux », a précisé le ministère azerbaïdjanais de la Défense dans son communiqué.

