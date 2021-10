Plusieurs morts et blessés à Kaboul lors d’une prière pour la mère d’un haut responsable taliban

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Au moins deux civils ont été tués dimanche et trois blessés dans une explosion survenue près de la mosquée Eid Gah à Kaboul, a annoncé le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Qari Sayed Khosti, mais des sources indépendantes parlent plutôt d’au moins 12 morts et 32 blessés.

Mise à jour 03/10/2021, 17h41

Sans que l’on sache s’il y a un lien avec l’attaque d’aujourd’hui près de la mosquée Eid Gah, une source de sécurité a déclaré que les forces de sécurité de l’Émirat islamique ont lancé dimanche soir une opération dans le district 17 de la ville de Kaboul contre un repaire de l’EI, ajoutant que l’opération s’est terminée après la mort des combattants de Daech, rapporte la chaîne indépendante privée afghane Tolo, ajoutant qu’aucun autre détail n’était disponible sur les victimes.

A security source told TOLOnews that security forces of the Islamic Emirate launched an operation in District 17 of Kabul city on Sunday evening against a Daesh hideout, adding the operation ended after Daesh fighters were killed. No details were available about casualties. pic.twitter.com/Y4rpqz7gr8 — TOLOnews (@TOLOnews) October 3, 2021

Il devient de plus en plus difficile de savoir ce qui se passe vraiment dans ce pays.

Le porte-parole du ministère de l’Intérieur a aussi déclaré que trois suspects avaient été arrêtés en lien avec l’explosion.

Un haut responsable taliban, le porte-parole du gouvernement et vice-ministre de la culture et de l’information, Zabihullah Mujahid, avait auparavant tweeté que« L’explosion d’une bombe a secoué un rassemblement de civils près de l’entrée de la mosquée Eidgah à Kaboul cet après-midi, faisant nombre de morts.»

La presse internationale n’a pas été autorisée à accéder au site de l’incident.

نن ماسپښین د کابل ښار عیدګاه جامع مسجد دروازې ته نژدې سیمه کې د ملکي خلکو په یوه تجمع کې بمي چاودنه وشوه، چې له امله یې متأسفانه یو شمیر ملکي هیوادوالو ته تلفات واوښتل. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) October 3, 2021

Une prière à la mémoire de la mère de Zabihullah Mujahid, morte il y a quelques jours, se déroulait au même moment dans cette mosquée, la deuxième la plus importante de la ville.

«Selon nos informations initiales, deux civils ont été tués et trois blessés dans l’explosion», a déclaré aux médias le porte-parole du ministère de l’Intérieur. De son côté, le réputé journaliste indépendant afghan exilé Bilal Sarwary, mais qui peut compter sur de multiples sources indépendantes sur le territoire afghan, fait plutôt état d’au moins 12 personnes tuées et au moins 32 personnes blessées selon des témoins oculaires à la mosquée.

#AFG At least 12 people killed and at least 32 people wounded. Explosion took place during prayer services for mother of deputy Taliban minister of information and culture @Zabehulah_M33 , a Taliban official and eye witnesses in Kabul’s EID Gah mosque says. — BILAL SARWARY (@bsarwary) October 3, 2021

L’explosion mortelle à l’extérieur de la mosquée s’est produite à moins d’un 1,5 km du ministère de la Défense des talibans et du palais présidentiel, note le journaliste, ce qui représente un échec majeur du renseignement et de la sécurité pour les talibans.

La veille, les talibans avaient annoncé dans un communiqué que se tiendrait dans cette même mosquée dimanche après-midi une prière à la mémoire de la mère de M. Mujahid.

Ahmadullah, un commerçant dont la boutique est située à proximité de la mosquée, cité par l’AFP, a indiqué pour sa part avoir «entendu le bruit d’une explosion suivi de coups de feu». «Juste avant l’explosion les talibans venaient de barrer la route en prévision d’une prière pour la mère de Zabihullah Mujahid à la mosquée», a ajouté ce témoin.

Pour l’instant, aucun groupe n’a encore revendiqué l’attaque.

Le 26 août, au moins 72 personnes ont été tuées et plus de 150 blessées dans un attentat perpétré à l’aéroport de Kaboul et revendiqué par le groupe djihadiste État islamique (EI).

Sous le nom d’EI-K (État islamique Province du Khorasan), l’EI a revendiqué certaines des attaques les plus sanglantes commises ces dernières années en Afghanistan et voue une haine tenace et réciproque aux talibans.

*Avec AFP