Un Canadien qui était la voix derrière la propagande de l’EI a été transféré et accusé aux États-Unis

Un citoyen Canadien qui faisait la narration des vidéos de l’État islamique, notamment deux vidéos de propagande infâmes que le groupe djihadiste a utilisées pour recruter des Occidentaux et encourager des attaques terroristes, a été accusé par les autorités américaines de complot en vue de procurer du matériel à une organisation terroriste.

L’homme de 38 ans, Mohammed Khalifa, connu au sein du groupe djihadiste sous les noms d’«Abu Ridwan al-Kanadi» [Al-Kanadi est l’arabe pour «le Canadien»], a été capturé en Syrie début 2019. Il faisait partie du ministère des Médias de l’État islamique.

ISIS Media Figure and Foreign Fighter Charged with Conspiring to Provide Material Support to a Terrorist Organization, Resulting in Deathhttps://t.co/i6weJsbhCO — National Security Division, U.S. Dept of Justice (@DOJNatSec) October 2, 2021

Khalifa était la voix d’une vidéo de l’EI de 2014 connue sous le nom de « Flames of War ». L’unité pour laquelle travaillait le Canadien était responsable de la publication d’images aussi brutales que la décapitation du journaliste américain James Foley et d’autres otages occidentaux.

Les procureurs américains ont déclaré que Khalifa «a joué un rôle important dans la production et la diffusion de la propagande de l’Etat islamique sur plusieurs plateformes médiatiques ciblant le public occidental.»

Dans une interview accordée au quotidien New York Times en 2019 depuis une prison du nord-est de la Syrie, Khalifa affirmait qu’il n’avait joué aucun rôle dans les meurtres perpétrés par l’État islamique. «Je n’étais que la voix», déclarait-il, ajoutant cependant qu’il ne regrettait pas ce qu’il avait fait.

Mais les procureurs et le F.B.I. ont clairement indiqué dans les documents déposés à la cour qu’il était une «personnalité éminente» au sein de l’unité médiatique de l’État islamique, qu’il a rejoint en avril 2014. Un membre du F.B.I. L’agent du F.B.I. le décrit comme «essentiel» en raison de sa maîtrise de l’arabe et de l’anglais et a déclaré qu’il était responsable de la «section des médias anglais» de l’État islamique, selon la plainte déposée à la United States District Court du district Est de Virginie, division d’Alexandria.

Les procureurs ont déclaré que Khalifa avait aidé à la traduction et à la narration d’environ 15 vidéos créées et distribuées par l’État islamique. Selon les procureurs, deux des vidéos de propagande les plus « influentes et extrêmement violentes » étaient intitulées «Flames of War: Fighting Has Just Begun» et «Flames of War II: Until the Final Hour».

La première a été distribué en septembre 2014 et la seconde en novembre 2017.

Toujours selon les documents déposées à la cour, le Canadien n’était pas seulement un propagandiste mais il était engagé dans des combats. Dans les jours qui ont précédé sa capture par les Forces démocratiques syriennes, il a lancé «des grenades contre les combattants adverses », disent les procureurs.

S’il est reconnu coupable, Khalifa pourrait être condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Ici, au Canada, la chaîne privée d’information Global avait dévoilé en juillet que la GRC avait également l’intention de déposer des accusations contre Khalifa. Selon un affidavit du corps de police, il y a raison de croire que Khalifa a commis un certain nombre d’actes liés au terrorisme. Il aurait notamment quitté le Canada pour participer à des activités d’un groupe terroriste.