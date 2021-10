Un ingénieur nucléaire américain et sa femme arrêtés pour espionnage

Temps de lecture estimé : 2 minutes

Un ingénieur de la marine américaine et sa femme ont été arrêtés samedi en Virginie-Occidentale et inculpés pour avoir vendu des informations secrètes sur les sous-marins nucléaires au profit d’un gouvernement étranger, derrière lequel se cachait un agent du FBI infiltré, a annoncé dimanche la justice américaine.

«Pendant près d’un an», écrit le ministère américain de la Justice, l’ingénieur nucléaire de 42 ans, Jonathan Toebbe, aidé par son épouse de 45 ans, Diana, «ont vendu des informations protégées sur la conception de navires de guerre à propulsion nucléaire à une personne qu’ils croyaient être le représentant d’une puissance étrangère», mais qui était «un agent du FBI sous couverture». Le ministère n’a pas précisé de quelle «puissance étrangère» il s’agissait.

