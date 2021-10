Doha: après les États-Unis samedi et dimanche, une rencontre prévue mardi entre talibans et Union Européenne

Temps de lecture estimé : 4 minutes

Les dirigeants talibans vont rencontrer des responsables de l’Union européenne (UE) mardi à Doha, a annoncé lundi leur ministre par intérim des Affaires étrangères, le nouveau régime afghan cherchant activement à rompre son isolement diplomatique.

«Demain [mardi], nous rencontrerons les représentants de l’UE. Nous avons des réunions positives avec des représentants d’autres pays», a déclaré Maulvi Amir Khan Mottaki, lors d’une conférence dans la capitale qatarie, sans préciser les fonctions occupées par ces responsables européens, ni leur nombre.

«Nous voulons des relations positives avec le monde entier. Nous croyons en des relations internationales équilibrées. Nous pensons qu’une telle relation équilibrée peut sauver l’Afghanistan de l’instabilité», a ajouté le responsable, selon une traduction en direct de son discours, du pachtoune vers l’anglais.

Le nouveau régime islamiste, arrivé au pouvoir en Afghanistan fin août, n’a été reconnu par aucun pays. Mais face à l’imminence d’une grave crise humanitaire dans ce pays entièrement dépendant de l’aide internationale après 20 ans de guerre, les manœuvres diplomatiques se multiplient.

L’Émirat islamique d’Afghanistan, une «réalité»

Après avoir accueilli pendant des années les pourparlers entre les talibans et les États-Unis, le Qatar continue de jouer un rôle de médiateur incontournable entre le mouvement islamiste et les chancelleries occidentales.

Samedi à Doha, les talibans ont rencontré des responsables américains pour les premières discussions directes avec Washington depuis leur prise du pouvoir. Leur chef de la diplomatie a appelé les États-Unis à établir de «bonnes relations» et à ne pas «affaiblir l’actuel gouvernement en Afghanistan».

Au terme de la rencontre des responsables américains et talibans ce week-end au Qatar pour discuter de la sécurité et des droits de l’homme en Afghanistan, les États-Unis, même s’ils refusent de reconnaître politiquement les talibans, ont accepté de fournir une aide humanitaire à l’Afghanistan.

Et aujourd’hui, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l’Émirat islamique d’Afghanistan, Abdul Qahar Balkhi, «le ministre des Affaires étrangères taliban, Maulvi Amir Khan Mottaki, et sa délégation de haut niveau qui l’accompagne ont rencontré le Représentant spécial allemand pour l’Afghanistan, Jasper Week, et l’Ambassadeur d’Allemagne en Afghanistan, Makos Potzel, et leur délégation».

Selon le communiqué des talibans, acceptant de poursuivre l’aide humanitaire à l’Afghanistan, l’émissaire allemand aurait déclaré «L’Émirat islamique est une réalité, et nous poursuivons nos interactions avec lui».

Tout ceci s’ajoutant au ballet diplomatique à Kaboul où la semaine dernière, de hauts responsables talibans ont reçu l’envoyé britannique pour l’Afghanistan, Sir Simon Gass, qui a rencontré non seulement Amir Khan Muttaqi, le ministre des Affaires étrangères, mais Abdul Ghani Baradar, le vice-premier ministre et d’autres dirigeants de l’Émirat.

Le ministre des Affaires étrangères de l’Émirat islamique d’Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, a rencontré mardi 5 octobre le représentant spécial du premier ministre britannique, Sir Simon Gass. (Twitter/@QaharBalkhi)

Mais une «réalité» difficile à accepter

L’Émirat islamique d’Afghanistan est sans aucun doute une «réalité», mais une «réalité» difficile à accepter et, pendant que se déroule ce ballet diplomatique, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a dénoncé lundi des promesses non tenues par les talibans en Afghanistan à l’égard des femmes et des filles, appelant toutefois le monde à injecter des liquidités dans ce pays pour éviter son effondrement économique.

«Je suis particulièrement alarmé de voir les promesses faites aux femmes et aux filles afghanes par les talibans ne pas être respectées», a-t-il déclaré lors d’une rencontre avec des médias au siège de l’ONU.

«J’exhorte les talibans à tenir leurs promesses envers les femmes et les filles et à remplir leurs obligations en vertu du droit international des droits humains et du droit humanitaire», a-t-il ajouté.

«Nous ne lâcherons rien » à cet égard, a souligné le responsable de l’ONU, en assurant que l’Organisation parlait de ce sujet tous les jours avec les talibans, au pouvoir depuis la mi-août, mais à la légitimité internationale toujours non reconnue à ce jour.

«Les promesses non tenues conduisent à des rêves brisés pour les femmes et les filles d’Afghanistan», a poursuivi Antonio Guterres en rappelant que, depuis 2001, «le temps moyen à l’école est passé de six à dix ans». « 80 % de l’économie afghane est informelle, avec un rôle prépondérant des femmes. Sans elles, il n’y a aucune chance que l’économie et la société afghanes se rétablissent», a-t-il averti.

Aider directement le peuple afghan, suggère l’ONU

Des millions d’Afghans ont besoin d’une assistance alimentaire. (Sayed Bidel/UNICEF)

Pour éviter un effondrement économique de l’Afghanistan, alors que des avoirs afghans sont gelés et que l’aide au développement a été interrompue, « j’exhorte le monde à agir et à injecter des liquidités dans l’économie afghane», a aussi déclaré le chef de l’ONU.

«Pour permettre au peuple de survivre», «nous devons trouver des moyens de redonner du souffle à l’économie» et «cela peut être fait sans violer les lois internationales», a-t-il estimé.

Selon des responsables de l’ONU, le versement de fonds internationaux ou venant de fonds afghans bloqués à des agences onusiennes ou des organisations non gouvernementales qui payent ensuite sur le terrain des salaires à des Afghans est possible.

Cette pratique, avec des exemptions bancaires autorisées notamment par les États-Unis, a déjà été utilisée dans le passé pour entre autres le Yémen.

Pour Antonio Guterres, «la communauté internationale bouge trop lentement» pour injecter des liquidités dans l’économie afghane. «Le peuple afghan ne peut subir une punition collective du fait du comportement des talibans», a-t-il jugé, en évoquant implicitement les sanctions qui pèsent contre Kaboul.

En Afghanistan, la crise humanitaire et économique touche au moins 18 millions de personnes, soit la moitié de la population.

L’aide humanitaire internationale est jusqu’à présent acheminée dans différentes régions afghanes sans obstruction des talibans, voire même avec leur «coopération» et leur concours en matière de «sécurité», a indiqué Antonio Guterres. «Le nombre d’incidents pendant des opérations humanitaires est en constante régression», a dit le secrétaire général.

*Avec AFP

